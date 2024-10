Spider-Man, Andrew Garfield si sentiva troppo vecchio: "Al provino pensavo 'Non me ne frega niente'"

L'attore ha rivelato che non credeva sarebbe riuscito a ottenere la parte di Peter Parker per il film di Marc Webb.

Andrew Garfield è stato l'ultimo ospite del podcast "Happy Sad Confused" dove ha ricordato di essersi sentito "troppo vecchio" per interpretare Peter Parker/Spider-Man quando si è presentato al provino per The Amazing Spider-Man.

Alla fine ha ottenuto il ruolo di protagonista, interpretando il supereroe nel film del 2012 e nel suo sequel del 2014, The Amazing Spider-Man 2. Garfield ha riconosciuto alla sua insegnante di recitazione Greta Seacat il merito di averlo aiutato a conquistare il ruolo di Spider-Man, in quanto i suoi consigli prima del provino lo hanno spinto a trattare la cosa come se "non avesse alcuna importanza".

"Ho fatto il primo provino e ho pensato che era tutto finito. Sono troppo vecchio. Sentivo che mi era stato detto troppo", ha detto Garfield. "In generale pensavo: ho 25 o 26 anni e interpreto un liceale. So di avere buoni geni e tutto il resto, ma non lo so. Non è la mia strada. Sono stato già sorpreso di avere l'opportunità di fare un provino".

The Amazing Spider-Man: l'uomo ragno Andrew Garfield curato amorevolmente da Emma Stone in una scena del film

"Greta mi ha dato una lezione di recitazione: devi trattare questo provino come se stessi girando un cortometraggio con tutti i tuoi amici del liceo. Questo mi ha permesso di fregarmene", ha continuato. "Sentiti libero. Non è importante. Trattalo come se non contasse un cazzo. È allora che qualsiasi talento tu abbia può emergere. Sei di nuovo un bambino. Sei emotivamente disponibile e non sei teso a cercare di fare le cose per bene. Ricordo quella sensazione di 'non me ne frega un cazzo'".

Andrew Garfield: "A un provino mi hanno rifiutato perché non abbastanza bello"

Garfield è uscito dal suo provino sentendosi "davvero bene" grazie a quel cambiamento di mentalità, e il resto è storia. La scarsa performance di The Amazing Spider-Man 2: Il Potere di Electro ha di fatto stroncato la sua breve permanenza nei panni dell'Uomo Ragno, ma l'attore è stato poi richiamato per Spider-Man: No Way Home del 2021. Il film della Marvel ha incassato 1,9 miliardi di dollari in tutto il mondo, mettendo lo Spider-Man di Garfield faccia a faccia con la versione di Tom Holland e Tobey Maguire.

"Sicuramente tornerei al 100% se fosse la cosa giusta, se fosse giustificato, se ci fosse un grande concept o qualcosa che non è stato fatto prima, che sia unico, strano ed eccitante e in cui si possano affondare i denti", aveva dichiarato Garfield a Esquire all'inizio di questo mese. "Amo quel personaggio e mi dà gioia. Se parte di ciò che porto è gioia, allora sono felice a mia volta".