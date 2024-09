Spider-Man 4, alcuni fan non vogliono il ritorno di Zendaya per un valido motivo

Secondo gli ultimi aggiornamenti, i Marvel Studios avrebbero trovato il regista del prossimo Spider-Man 4 in Destin Daniel Cretton, con il film che dovrebbe arrivare nelle sale presumibilmente nel 2026. Tuttavia, c'è un ritorno che alcuni fan non vorrebbero si verificasse nella pellicola: quello di Zendaya.

Mentre Tom Holland riprenderà il suo ruolo di Peter Parker, il ritorno di Zendaya è molto meno certo. Come ricorderete, alla fine di Spider-Man: No Way Home, l'incantesimo di Doctor Strange fa sì che tutti, compresa MJ, dimentichino la vera identità di Spider-Man. Peter Parker sceglie di non ripresentarsi a MJ, ritenendo che sia meglio per lei andare avanti senza di lui.

Alcuni recenti report suggeriscono che Zendaya non sarebbe interessata a un cameo e che avrebbe bisogno di una parte più sostanziosa. Tuttavia, date le circostanze, il suo ritorno sembra improbabile e le reazioni dei fan alla possibilità sono state contrastanti.

Spider-Man: No Way Home, Zendaya, Tom Holland in un'immagine

I fan hanno sollevato diverse preoccupazioni sull'inclusione di MJ in un ruolo più ampio in Spider-Man 4 se non dovesse avere interazioni con il protagonista. Dato l'effetto dell'incantesimo, che le fa dimenticare completamente Peter Parker, sarebbe difficile giustificare interazioni significative tra i due. L'annullamento dell'incantesimo potrebbe invece sminuire l'impatto emotivo di No Way Home.

Spider-Man 4: Sydney Sweeney sarà la Gatta Nera nel prossimo film sull'Uomo Ragno?

Molti fan ritengono che sarebbe più sensato introdurre un nuovo cast di supporto e potenzialmente un nuovo interesse amoroso per Spider-Man. Da tempo c'è l'interesse di portare la Gatta Nera nel MCU, con Sydney Sweeney che al momento è la scelta preferita dai fan per questo ruolo.

La Gatta Nera potrebbe introdurre una dinamica originale nel franchise, offrendo un diverso tipo di supporto a Spider-Man. I suoi occasionali scontri con la legge e il rigido codice morale di Spider-Man creerebbero una tensione coinvolgente, rivitalizzando le interazioni tra i personaggi che secondo alcuni fan sono diventate stantie.