Spider--Man 4: nuove anticipazioni sull'avvio della lavorazione

Spider-Man: No Way Home ha lasciato molte domande senza risposta riguardo al futuro dell'Uomo Ragno nell'MCU, ma un nuovo aggiornamento anticipa alcune informazioni sulla produzione di Spider-Man 4.

Spider-Man: No Way Home aveva pavimentato il cammino per l'uscita dell'uomo Ragno dall'MCU: Tom Holland aveva infatti annunciato l'intenzione di appendere le ragnatele al chiodo peer dedicarsi ad altro, ma il successo della trilogia ha spinto i Marvel Studios a mettere in cantiere un quarto capitolo. Adesso sarebbero trapelate nuove anticipazioni sulla produzione di Spider-Man 4 da prendere con le molle.

Il quarto sequel, ancora privo di script, è già una delle pellicole più attese, perciò i rumor intorno al progetto si sprecano. Secondo

Secondo una nuova voce diffusa da The Marvel Focus, "#Spider-Man 4 dovrebbe iniziare la produzione quest'anno, con un budget di 200 milioni di dollari. Gli insider riferiscono, inoltre, che il film uscirà nel 2025".

Secondo i rumor, ancora privi di conferma, Spider-Man 4 uscirà nello stesso anno di Avengers: The Kang Dynasty, a meno che Marvel non riesca ad accelerare la produzione e avere il film pronto entro il 2024.