Spider-Man 4: una foto dietro le quinte ci mostra le ali dell'Avvoltoio di John Malkovich

Sono anni che si continua a parlare di Spider-Man 4, o almeno di quello che avrebbe dovuto essere il quarto film della saga di Sam Raimi mai realizzato. Una nuova foto sul web ci suggerisce l'aspetto che avrebbe dovuto avere l'Avvoltoio di John Malkovich.

Spider-Man 4 sarebbe dovuto uscire il 5 maggio del 2011, essendo arrivato a una fase molto avanzata della sua pre-produzione. Ken Penders, scrittore e disegnatore Marvel e DC, ha comunque deciso di condividere una fotografia del costume dell'Avvoltoio mai realizzato per il film, sul suo profilo twitter, rivelandone tutto il potenziale inespresso.

Questa, per il momento, è l'unica immagine ritraente il personaggio, e la sua rarità si sviluppa dal fatto che si tratta di una pellicola mai realizzata. Al fianco di Malkovich, in Spider-Man 4, avremmo dovuto vedere Angelina Jolie come sua figlia, in una storia di vendetta e odio familiare. Questo è uno dei tanti frammenti che ad oggi ci resta del progetto.