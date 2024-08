Spider-Man 4: Sydney Sweeney sarà la Gatta Nera nel prossimo film sull'Uomo Ragno?

Sydney Sweeney, la richiestissima star di Euphoria, sarebbe in lizza per il ruolo di Gatta Nera in Spider-Man 4.

Un altro giorno, un'altra indiscrezione sul casting di Sydney Sweeney, e questa volta alla giovane e richiestissima star di Tutti tranne te sarebbe stata offerta la possibilità di vestire i panni di un personaggio che i fan vogliono che interpreti da parecchio tempo.

Secondo My Time To Shine Hello, a Sweeney sarebbe stato offerto di interpretare la Gatta Nera in Spider-Man 4. Naturalmente, Sweeney è già apparsa in Madame Web della Sony Pictures nei panni di Spider-Woman, ma abbiamo già sentito che ha avuto colloqui con i Marvel Studios per un ruolo diverso. Inoltre, la pessima performance al botteghino di Madame Web rende altamente improbabile un sequel, e non crediamo che la Sony o la Marvel decidano di rivisitare questi personaggi in altri progetti.

Quanta fiducia dovremmo riporre in questo scoop? Sweeney è molto richiesta a Hollywood, quindi non avremmo problemi a credere che la Marvel la contatti e cerchi di farla entrare in squadra come Felicia Hardy.

Detto questo, questo particolare insider è diventato molto meno affidabile negli ultimi tempi dopo aver pubblicato alcuni scoop piuttosto significativi l'anno scorso. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Sydney Sweeney vestire i panni della Gatta Nera nel prossimo film di Spider-Man?

Cosa sappiamo di Spider-Man 4

A parte le indiscrezioni, sappiamo ancora molto poco su come si sta delineando Spider-Man 4. Si ritiene che Tom Rothman della Sony e Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, abbiano avuto delle divergenze per quanto riguarda la trama generale, con quest'ultimo che spera di ridimensionare gli elementi del Multiverso per una storia più piccola. Rothman, invece, si dice che voglia capitalizzare il successo di No Way Home riportando Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker.

Madame Web: Celeste O'Connor, Isabela Merced e Sydney Sweeney in una scena del film

Holland tornerà ovviamente a vestire i panni di Spidey nel MCU insieme a Zendaya nel ruolo di MJ, ma si ritiene che l'attore sia "sempre più diffidente" nei confronti dell'iconico eroe, per cui questo potrebbe essere il suo ultimo stand alone nei panni del wall-crawler - anche se quasi certamente avrà un ruolo in uno dei due prossimi film degli Avengers.

"Abbiamo i migliori del settore che ci lavorano", ha dichiarato Holland in una recente intervista. "Ma finché non avremo trovato qualcosa di davvero buono, abbiamo un'eredità da proteggere", ha spiegato Holland. "Il terzo film è stato così speciale e dobbiamo essere sicuri di fare la cosa giusta".