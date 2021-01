Spider-Man 3: Zendaya ha confermato la presenza di Alfred Molina?

Zendaya, parlando con Carey Mulligan in un video di Variety, avrebbe confermato che Alfred Molina reciterà in Spider-Man 3.

Spider-Man 3 sembra possa realmente contare sulla presenza nel cast di Alfred Molina, interprete del malvagio Doctor Octopus nel secondo capitolo delle avventure di Peter Parker nella versione interpretata da Tobey Maguire.

La partecipazione dell'attore al progetto le cui riprese sono iniziate negli Stati Uniti sarebbe ora stata confermata da Zendaya.

L'attrice, star dei film della Sony accanto a Tom Holland, stava parlando con Carey Mulligan dell'esperienza vissuta sul set dei vari progetti a cui hanno lavorato. Zendaya Coleman ha parlato di Alfred Molina, quando la collega l'ha nominato, sottolineando che è una persona davvero gentile e fantastica. La giovane star non ha in precedenza recitato in nessun progetto in cui era presente l'attore, alimentando quindi le voci ricorrenti riguardanti la sua presenza nel cast di Spider-Man 3.

Il terzo film di Spider-Man potrà contare sulla presenza nel cast di Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen, interpreti di Doctor Strange e Scarlet Witch, e la loro partecipazione sembra quasi certamente legata al Multiverso, elemento che giustificherebbe illustri ritorni. Tra gli interpreti dovrebbero quindi esserci anche Jamie Foxx, che riprenderebbe il ruolo del villain Electro, Tobey Maguire e Andrew Garfield nuovamente nella parte di Peter Parker, e Charlie Cox che potrebbe riportare sugli schermi Daredevil.

Sembra invece sicura l'assenza di Dane DeHaan; l'attore, intervistato da RadioTimes, ha dichiarato parlando delle notizie che riportavano una sua possibile presenza sul set: "Non c'è niente di vero. Non sono nemmeno come si potrebbe proporre nella storia un mio ritorno".