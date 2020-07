Spider-Man 3: Sony posticipa la data di uscita del film con Tom Holland

Spider-Man 3 ha una nuova data di uscita: il 17 dicembre 2021, come previsto ora da Sony che ha scelto di posticipare il debutto del terzo capitolo delle avventure di Peter Parker, interpretato da Tom Holland, di circa un mese.

Il sequel prenderà quindi il posto in precedenza occupato nei calendari da Avatar 2, rimandato al 2022.

Pochi giorni fa Tom Holland aveva svelato che la produzione del cinecomic, realizzato dalla collaborazione tra Sony e Marvel, prevede di concludere il lavoro sul set nel mese di febbraio.

Il giovane attore deve prima terminare il lavoro sul set di un altro film ed è infatti attualmente a Berlino per completare le riprese del film Uncharted in cui ha la parte di Nathan Drake. Il progetto lo vede protagonista accanto a Mark Wahlberg.

In Spider-Man 3 si scoprirà cosa accadrà a Peter Parker dopo che Mysterio, il villain interpretato da Jake Gyllenhaal, ha rivelato al mondo l'identità di Spider-Man. Nel cast ci sarà anche J.K. Simmons nella parte di Jonah Jameson.

I fan sono inoltre in attesa di scoprire se le avventure con protagonista Tom Holland avranno un collegamento con Morbius o Venom: Let There Be Carnage.