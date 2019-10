Spider-Man 3: Scorpion potrebbe essere il villain del film?

Spider-Man 3 potrà contare sul sostegno della Marvel e i fan hanno iniziato a ipotizzare quale sarà il villain contro cui lotterà il giovane Peter Parker.

Jon Watts, regista dei cinecomic con protagonista Tom Holland, in passato ha rivelato che avrebbe voluto Kraven come nemico di Spider-Man, ma molti fan degli adattamenti cinematografici prodotti dalla Sony sostengono che il villain potrebbe essere Scorpion.

Il personaggio tra le pagine si chiama Mac Gargan e viene assunto da J. Jonah Jameson per ottenere delle informazioni sull'Uomo Ragno, non riuscendoci. Gargan viene trasformato in Scorpion dopo un esperimento finito male e assume alcune delle caratteristiche degli scorpioni, tra cui forza e velocità, impazzendo e diventando un assassino.

Tra le pagine dei fumetti il personaggio odia Spider-Man e Jameson, ritrovandosi a rapire zia May e provando a uccidere Mary Jane, oltre a diventare una versione di Venom, unendosi al simbiote dopo Eddie Brock.

Mac Gargan era apparso in Spider-Man: Homecoming mentre Vulture era in prigione e i fan sono convinti che il personaggio avrà un ruolo importante in Spider-Man 3, in arrivo nell'estate 2021, e per diventare uno dei tasselli più importanti dello Spider-Verse.

