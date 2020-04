Spider-Man 3, Charlie Cox sulla presenza di Daredevil nel film Marvel

Spider-Man 3, secondo alcune indiscrezioni online, potrebbe mostrare in azione Daredevil e ora l'attore Charlie Cox ha chiarito la situazione. La star della serie Marvel prodotta per Netflix ha parlato di questo dettaglio in occasione di un'intervista rilasciata al sito ComicBook.

Charlie Cox ha dichiarato: "Non ho sentito quelle voci, ma certamente non si tratta della mia versione di Daredevil. Non sono coinvolto nel film".

L'attore ha però aggiunto che i fan non dovrebbero perdere del tutto le speranze: "Se fosse vero non sarebbe con me. Si tratta di un altro attore".

Charlie ha però confermato che sarebbe felice di apparire nel Marvel Cinematic Universe: "Mi sono divertito molto. Sono così grato per aver avuto l'occasione di interpretare quel personaggio così a lungo. Ovviamente mi piacerebbe continuare. Mi piacerebbe essere coinvolto".

Cox ha quindi chiarito: "Essendo un fan dei film Marvel, ho amato queste cose in cui appaiono qui e lì, ma essendo su Netflix non siamo stati in grado di fare molto per motivi legali. Non so perché".

L'interptete di Daredevil ha quindi accennato a un'apparizione del personaggio nel mondo di Spider-Man: "Amo l'idea di Matt e Jessica che appaiono sullo sfondo o di Matt in versione avvocato che aiuta Peter Parker. Sarebbe davvero, davvero bello".