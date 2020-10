Spider-Man 3: Benedict Cumberbatch nel cast, nel film apparirà Doctor Strange

Spider-Man 3 avrà nel proprio cast anche Benedict Cumberbatch che riprenderà quindi il ruolo di Doctor Strange, presenza che stringe un nuovo legame tra i film prodotti dalla Sony e quelli dei Marvel Studios.

Peter Parker potrà inoltre trovarsi alle prese con problemi riguardanti più di una dimensione, ipotesi confermata proprio dall'entrata in scena del personaggio interpretato dalla star britannica.

In Spider-Man 3 Doctor Strange, ruolo affidato a Benedict Cumberbatch, dovrebbe avere un ruolo da mentore per il giovane Peter Parker interpretato da Tom Holland.

L'arrivo del membro degli Avengers, inoltre, potrebbe aprire le porte al ritorno di Electro grazie a quanto verrà raccontato in Doctor Strange, film che esplorerà l'idea di realtà e dimensioni alternative che si intrecciano.

Il terzo capitolo delle avventure del giovane Uomo Ragno sarà diretto dal regista Jon Watts, già autore di Homecoming e Far From Home.

Spider-Man 3 dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche il 5 novembre 2021, tuttavia i ritardi nella produzione potrebbero causare un posticipo dell'arrivo nei cinema.

Jamie Foxx era il più recente arrivo nel cast che comprendeva già i ritorni di Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Tony Revolori che torneranno sul set ad Atlanta in autunno. I fan sono inoltre in attesa di scoprire se Jake Gyllenhaal sarà coinvolto in qualche modo riprendendo la parte di Mysterio e di scoprire l'identità del villain contro cui lotterà Spider-Man. La produzione potrà contare, ancora una volta, sulla presenza di Kevin Feige e Amy Pascal.