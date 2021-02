Spider-Man 2: Tobey Maguire tra problemi di salute e battute "premonitorie"

Una battuta presente in Spider-Man 2, scritta dallo sceneggiatore in tempi non sospetti, riuscì a prevedere i problemi di salute di Tobey Maguire.

Nessuno sapeva se Tobey Maguire sarebbe stato in grado di interpretare il ruolo del protagonista di Spider-Man 2 in quanto l'attore, prima dell'inizio delle riprese, aveva iniziato a soffrire di forti dolori alla schiena che, almeno secondo i produttori, avrebbero potuto compromettere la sua performance.

Tobey Maguire in una scena del film Spider-Man 2

Il regista scelse Jake Gyllenhaal, che iniziò immediatamente a prepararsi per la parte, per interpretare Spider-Man al posto di Maguire ma alla fine l'attore decise di riprendere il ruolo, noncurante della sua salute.

Sam Raimi dirige Kirsten Dunst e Tobey Maguire in Spider-Man

Secondo un commento del regista presente nella sezione extras del DVD del film, "La mia schiena!", la battuta che Peter pronuncia dopo essere caduto dal tetto, è stata puramente casuale, poiché è stata scritta dallo sceneggiatore prima che sorgesse il problema fisico di Maguire.

Gyllenhaal, in seguito, ha interpretato il nemico di Spider-Man, Mysterio, quindici anni dopo l'uscita di questo film in Spider-Man: Far from Home. Su Rotten Tomatoes Spider-Man 2 ha un punteggio di approvazione del 93% basato su 274 recensioni, con un punteggio medio di 8,30 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "Arricchito da un cattivo divertente, dall'incredibile performance di Tobey Maguire e da una concentrazione emotiva molto profonda, questo sequel migliora l'originale".