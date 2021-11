Spencer, la guardia del corpo di Lady Diana loda Kristen Stewart: è la Diana più accurata degli ultimi 10 anni

Per l'ex guardia del corpo di Diana Spencer, Kristen Stewart è riuscita a fornire l'interpretazione più vicina alla vera Lady Diana in un decennio.

Tra le lodi alla performance di Kristen Stewart in Spencer ne arriva una davvero significativa, si tratta del plauso dell'ex bodyguard di Lady Diana che ha parlato della "Diana più accurata degli ultimi 10 anni".

L'ex guardia del corpo reale Ken Wharfe, che ha servito come ufficiale di protezione personale della principessa Diana dal 1989 al 1993, ha rilasciato un'intervista a People in cui ha definito Kristen Stewart la migliore principessa sullo schermo Diana in un decennio:

"Tra tutte le persone che hanno interpretato Diana negli ultimi 10 anni, è la più vicina a lei. È riuscita a riprodurre alla perfezione i suoi manierismi".

Spencer, scritto da Steven Knight e diretto da Pablo Larraín, si svolge in un unico fine settimana di Natale nel 1991 mentre Diana celebra le vacanze con la famiglia reale a Sandringham Estate. Con le voci sulla relazione del principe Carlo che turbinano, Diana trascorre il fine settimana maturando la decisione di porre fine al suo matrimonio e cogliendo l'occasione per liberarsi dalla famiglia reale.

Ken Wharfe era presente durante le festività natalizie della vera famiglia reale e ha spiegato a People che "era il purgatorio per Diana", aggiungendo:

"Si è limitata a passare il tempo in cucina con lo chef o con persone come me, nella speranza che il tempo passasse veloce, così poi lei sarebbe potuta tornare a Londra".

Scritto dal creatore dell'acclamata serie Peaky Blinders, Steven Knight, il film Spencer è incentrato su un fine settimana all'inizio degli anni '90 in cui Diana decise di separarsi dal principe Carlo a causa di alcune indiscrezioni relative alla sua presunta infedeltà. La principessa stava trascorrendo le vacanze di Natale con la famiglia reale nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, quando decise di mettere fine al suo matrimonio con il principe Carlo.