Kristen Stewart non commenta più il paragone tra la sua fama e quella di Lady Diana: "Cercatevelo su Google"

Kristen Stewart ha finito di rispondere alle domande sul paragone tra la sua vita sotto i riflettori e quella della principessa Diana. L'attrice di Twilight e Personal Shopper ha affrontato il confronto con diana nel biopic Spencer, diretto da Pablo Larrain, ma adesso comincia a stufarsi di rispondere sempre alla stessa domanda e invita i curiosi a cercare la risposta su Google.

Spencer: Pablo Larrain e Kristen Stewart sul red carpet di Venezia 2021

Ecco cosa ha risposto l'attrice americana a Insider quando le è stato chiesto un confronto tra la sua vita da star di Hollywood e la fama di Lady Diana:

"Io e Diana abbiamo occupazioni completamente diverse e penso di averne parlato molto. Quindi cerca su Google quella merda. [Ride.]"

Kristen Stewart ha anche specificato che la sua trasformazione in Diana non si è estesa al suo privato:

"Non sono rimasta nel personaggio quando eravamo fuori dal set. Mi piace essere il più presente possibile perché amo il processo di realizzazione di un film. Non ho bisogno di fare alcun trucco, non ho bisogno di convincermi di essere questa persona. Ho imparato l'accento. È diventata una performance molto tecnica e fisica. Una volta che mi sono resa conto di avere sentimenti protettivi così radicati nei confronti di questa persona, quella per me era la chiave di tutto".

Kristen Stewart: "I miei attori preferiti sono quelli che non nascondono chi sono"

La Stewart ha aggiunto che, a tratti, metteva in discussione il ruolo e la sua scelta di interpretarlo:

"Era una palla di neve che scendeva da una collina. È iniziato come questo bellissimo piccolo fiocco di neve, un'idea, e poi ha iniziato a rotolare giù per la collina diventando sempre più pesante. Prima di iniziare a fare qualcosa, non puoi immaginare come sarà. Quindi è davvero irresponsabile assicurare 'So che posso farlo'. Non ho detto 'So che posso farlo', ho detto 'Farò del mio meglio'. Non avevo intenzione di perdere questa opportunità. Era troppo importante. Ma è spaventoso perché prima di arrivare sul set e vedere com'è l'ambiente, non puoi immaginarlo, quindi non puoi controllarlo".