Spellbound - L'incantesimo: il magico nuovo trailer del film d'animazione Netflix in uscita

Prodotto dall'ex-fondatore della Pixar John Lasseter, il film promette di essere una delle novità più attese in streaming per la fine di quest'anno

Netflix ha diffuso in streaming il nuovo trailer di Spellbound, una delle pellicole più attese in streaming in questa ultima parte dell'anno e che vede protagonista Rachel Zegler, che dà la propria voce al personaggio principale.

Questo film d'avventura fantasy è stato prodotto da Skydance Animation e racconta la storia emozionante di una ragazza che vuole salvare la sua famiglia e il suo regno da un misterioso incantesimo. Il film si avvale di un cast e di una troupe stellari, noti per aver lavorato ad altri progetti di rilievo, e uscirà entro la fine dell'anno, il 22 novembre prossimo. Tra i produttori c'è anche un certo John Lasseter, ex-fondatore della Pixar.

Il trailer ci porta alla scoperta di un mondo sconfinato e colorato, caratterizzato da incredibili paesaggi magici e dal design divertente dei personaggi. Ellian (Zegler) è una giovane principessa avventurosa, piena di vita e di avventure. Le cose vanno alla grande fino a quando un incantesimo oscuro trasforma i genitori, Re Solon (Javier Bardem) e la Regina Ellsmere (Nicole Kidman) in mostri. Il Regno di Lumbria sarà in pericolo se i due non si ritrasformeranno al più presto, così spetta alla giovane principessa avventurarsi alla ricerca di un modo per far tornare le cose alla normalità.

Spellbound sarà impreziosito dalle musiche composte dal premio Oscar Alan Menken, noto per le sue opere in numerosi film Disney, come La bella e la bestia, Aladdin e Pocahontas, solo per citarne alcuni. Al suo fianco c'è il suo ex collaboratore in Rapunzel, Glenn Slater. Oltre alla Zegler, la pellicola vede la partecipazione dei doppiatori John Lithgow (Shrek), Jenifer Lewis (La principessa e il ranocchio), Nathan Lane e Titus Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt).

Il film d'animazione sarà il secondo lungometraggio di Skybound Animation, che seguirà le orme di Luck, uscito nel 2022 su Apple TV+. Sebbene il film non sia stato accolto benissimo dalla critica, con un punteggio medio del 48% su Rotten Tomatoes, è stato molto apprezzato dai fan, che gli hanno assegnato un punteggio (attualmente) del 66%.

Si tratta anche del nuovo ruolo di rilievo per la Zegler, giovane attrice emergente che ha iniziato la sua carriera nel 2015 grazie al suo canale YouTube e alle sue esperienze di recitazione al liceo. Nel 2021 ha fatto il suo debutto a Hollywood nel remake di West Side Story di Steven Spielberg, interpretando il ruolo principale di Maria. Da allora, è apparsa in una manciata di progetti importanti, come Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente e Shazam! Fury of the Gods. Prossimamente la vedremo nel remake in live-action Disney di Biancaneve, già soggetto di numerose critiche da parte dei fan.