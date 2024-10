Biancaneve, Rachel Zegler: "Vorrei cancellarmi dai social, ma non voglio darla vinta ai troll razzisti"

Rachel Zegler non si è trattenuta quando ha espresso le sue rimostranze sulla fama e sui principali problemi di Hollywood, tra cui le critiche e i pesanti commenti sui social.

In una nuova intervista a Variety, la 23enne vincitrice del Golden Globe ha spiegato perché "essere famosi non è per i deboli di cuore". Dalla sua rapida ascesa a superstar, dopo aver battuto 30.000 attrici per la parte di María Vasquez nell'adattamento di West Side Story di Steven Spielberg del 2021, l'attrice ha sopportato critiche spietate.

Tra queste, le critiche razziste che le sono state rivolte per il ruolo di Biancaneve nel remake live-action della Disney del classico animato e gli orribili commenti dei troll per aver condiviso le sue posizioni su questioni politiche. Il remake, diretto da Marc Webb, uscirà nelle sale nel marzo 2025.

Biancaneve: Rachel Zegler in una foto del film

"Il motivo per cui mi sono innamorata di questo settore non è questa città", ha dichiarato l'attrice riferendosi a Los Angeles. "Anzi, non sopporto questa città. Non mi piace che ci sia una città costruita intorno all'industria in cui lavoro; è soffocante, isolante e strana. A New York non frega niente a nessuno".

Biancaneve e i 7 nani: "Non siamo più nel 1937" un commento video di Rachel Zegler riaccende le polemiche

Riflettendo sui commenti razzisti espressi sui social media in merito al suo casting per il ruolo di Biancaneve, la Zegler ha insistito sul fatto che non cerca nemmeno di capire perché "i fan adulti della Disney" abbiano problemi con il ritratto dell'amata principessa da parte di una ragazza latina.

L'attrice ha poi rivelato che la battuta che descrive la "pelle bianca come la neve" del suo personaggio farà riferimento a "un'altra versione di Biancaneve che è stata raccontata nella storia", in cui il personaggio "è sopravvissuto a una tempesta di neve che si è verificata quando era una bambina. Il re e la regina decisero di chiamarla Biancaneve per ricordarle la sua capacità di recupero", ha osservato. "Uno dei punti centrali del nostro film, per ogni giovane donna o persona giovane, è ricordare quanto si è forti".