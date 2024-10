Speed, Keanu Reeves: "Durante le riprese abbiamo provocato veri incidenti col bus, la gente urlava"

Dalla reunion delle star Keanu Reeves e Sandra Bullock per celebrare il trentesimo anniversario di Speed sono emersi ricordi non proprio edificanti.

Le riprese di Speed, cult del 1994 di Jan de Bont con le star Keanu Reeves e Sandra Bullock, sarebbero andate un po' troppo oltre per amore del realismo. In occasione del trentesimo anniversario del film, celebrato con una proiezione speciale nel corso del Beyond Fest di Los Angeles, Reeves ha rivelato che il bus lanciato a tutta velocità per le vie di Los Angeles avrebbe urtato auto reali terrorizzando i poveri automobilisti durante la lavorazione.

"Non ti ricordi quel giorno sull'autobus?" ha chiesto Keanu Reeves rivolto a Sandra Bullock. "Quando ci scontravamo con tutte le macchine per strada. Ricordo che eravamo poco informati. Eravamo tutti sull'autobus e stavamo guidando verso San Diego o qualcosa del genere. Eravamo in riva all'oceano e all'improvviso urtiamo davvero le auto. Boom Boom!"

"Tutti sull'autobus hanno perso la testa. La gente urlava" ha aggiunto l'attore, imitando le urla di terrore tra le risate del pubblico presente.

Una cosa all'impazzata

Sandra Bullock in Speed

La reunion di Speed ha fornito l'occasione per Keanu Reeves, Sandra Bullock e Jan De Bont di ritrovarsi per la prima volta tutti insieme a discutere dell'action movie di successo. Nel film, Reeves interpretava l'ufficiale di polizia di Los Angeles Jack Traven, chiamato fermare la corsa di un autobus cittadino pieno di passeggeri, tra cui l'esuberante Annie (Sandra Bullock). L'autobus è stato preso di mira da un terrorista che ha piazzato una bomba sul mezzo, se la velocità sarà minore di 50 miglia orarie la bomba esploderà uccidendo tutti i passeggeri del mezzo. Annie finirà per mettersi al volante, prolungando la corsa del bus, dopo che l'autista è rimasto ferito. Ad aiutarla ci sarà l'agente di polizia di Reeves.

"Avevamo percorsi di vita diversi, ma tutti dovevamo essere con la mente in quel posto per rendere la storia credibile", ha detto la Bullock dei suoi compagni di viaggio, aggiungendo che la straordinario Beth Grant si è fatta investire dall'autobus "come una campionessa".

Keanu Reeves, i 10 migliori film dell'attore

Il regista Jan De Bont si è meravigliato della chimica duratura tra Keanu Reeves e Sandra Bullock, sostenendo che era persino migliore di come se la ricordava:

"Quando ho visto il film stasera, non sono mai stato così orgoglioso di questi due attori. Quello che hanno fatto per me è semplicemente incredibile. La relazione che hanno creato insieme è assolutamente sorprendente. Vederli di nuovo sullo schermo stasera è stato così realistico. Erano assolutamente perfetti. Tutte le emozioni erano giuste, tutte le risate erano giuste, tutti i sorrisi, i baci".