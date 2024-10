Sandra Bullock e Keanu Reeves vorrebbero fare Speed 3

Ieri sera, il regista Jan de Bont si è unito alle star Keanu Reeves e Sandra Bullock alla proiezione del 30° anniversario di Speed, il celebre cult d'azione degli anni Novanta.

Durante il panel, la Bullock ha detto chiaramente che le piacerebbe fare Speed 3, arrivando a sfidare Hollywood a dare il via libera al film, perché ritiene che l'industria non sia "abbastanza coraggiosa" per farlo.

Willem Dafoe difende la sua interpretazione in Speed 2: "Non potevo farla in altro modo"

Un titolo molto desiderato

A maggio, durante un'intervista al podcast 50 MPH, Reeves e la Bullock avevano giù espresso il loro interesse per la realizzazione di Speed 3: "Cavolo se vogliamo farlo uscire!", aveva detto l'attore di Matrix.

Speed non è stato solo un successo commerciale, ma anche un ottimo film, guidato dalla meravigliosa chimica sullo schermo tra Reeves e la Bullock. L'attrice tornò per il sequel del 1997, Speed 2 - Senza limiti, che fu un disastro per il botteghino e la critica. Il franchise è morto dopo questo film.

Sandra Bullock in Speed con Keanu Reeves

In riferimento al secondo capitolo, la Bullock ha dichiarato a TooFab nel 2022: "Mi vergogno ancora di aver partecipato. È un film che avrei voluto non fare e i fan non ne sono stati entusiasti".

Reeves, saggiamente, ha rifiutato Speed 2 a causa della sceneggiatura, dicendo a Graham Norton nel 2021: "All'epoca, non ho risposto alla sceneggiatura. Volevo davvero lavorare con Sandra Bullock, mi piaceva interpretare Jack Traven e amavo Speed, ma un transatlantico? Non avevo nulla contro gli artisti coinvolti, ma in quel momento ho avuto la sensazione che non fosse giusto". Jason Patric sostituì Reeves nel ruolo di protagonista maschile.

Sandra Bullock in Speed

Sicuramente Speed è un franchise che si presta a un altro film. La vera domanda è: quale mezzo di trasporto verrà utilizzato per il terzo titolo? Forse potrebbero tornare alla formula originale, un autobus.

Per quanto riguarda de Bont, ha diretto solo cinque film nella sua carriera, tra cui Speed e Twister. Tra i suoi crediti troviamo anche Speed 2, Haunting - Presenze e la sua ultima pellicola, Lara Croft: Tomb Raider - La culla della vita. Il regista ormai ottantenne non dirige un film da oltre 20 anni.