Speed 3, il produttore conferma che il sequel con Keanu Reeves è un progetto possibile

Il produttore Steve Asbell ha rivelato che un terzo film di Speed non è affatto utopia. I fan del film action del 1994 con protagonisti Keanu Reeves e Sandra Bullock hanno atteso per anni un nuovo capitolo dopo il deludente sequel del 1997, Speed 2 - Senza limiti.

Asbell ha confessato di sentirsi possibilista in merito ad una terza avventura sul grande schermo che vedrebbe il ritorno di Jack Traven, interpretato da Reeves, assente nel secondo sfortunato capitolo e sostituito da Jason Patric.

Speed 3.0

Intervistato da The Hollywood Reporter, Asbell ha dichiarato:"È uno degli ultimi film che non abbiamo rifatto. E per avere davvero un motivo per tornare, dev'essere un'idea grandiosa e che entusiasmi Reeves e Bullock" ammette il produttore "Perché sarebbe quello il motivo per vederlo".

Primo piano di Sandra Bullock in Speed

20th Century Fox tiene molto al franchise:"Ovviamente, è un titolo davvero importante per noi ma non è qualcosa che affronteremmo alla leggera o cercheremmo di forzare. Dovrebbero essere parte dello sviluppo dell'idea".

Ad una recente proiezione per festeggiare il trentesimo anniversario dall'uscita del film, Sandra Bullock ha alluso al fatto che Hollywood non sia abbastanza generosa per realizzare un terzo capitolo della serie. Tuttavia, Asbell ha dichiarato che 20th Century Fox non scarterebbe affatto l'ipotesi:"Hollywood è abbastanza coraggiosa. Noi siamo abbastanza coraggiosi. Siamo in attesa al telefono".

Sandra Bullock era convinta che Hollywood non potesse sopportare le idee esplosive del regista Jan de Bont:"Quale sarebbe il film che renderebbe felice il cervello e il genio di Jan? Richiederebbe molto da tutti. Non so se siamo più un'industria disposta a tollerarlo e abbastanza coraggiosa per farlo".

Jan de Bont diresse entrambi i film di Speed e il primo capitolo fu uno dei più grandi successi commerciali su grande schermo di tutto il decennio degli anni '90, con due star trentenni come Keanu Reeves e Sandra Bullock.