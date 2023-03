Speed 3: Keanu Reeves tornerebbe per un nuovo film, ma a una condizione ben precisa

Era il 1994 quando uscì nelle sale Speed, film action che vide Keanu Reeves nei panni di Jack Traven, agente speciale inviato a disinnescare una bomba che un terrorista americano ha nascosto su di un autobus. La velocità dell'autobus deve essere mantenuta al di sopra delle 50 miglia all'ora, altrimenti l'ordigno esploderà.

L'attore ha spiegato di essere interessato a tornare in un possibile Speed 3, ma a una condizione ben precisa. "Assolutamente, tornerei se ci fosse una grande storia e una grande sceneggiatura" ha dichiarato ai microfoni di Access Hollywood.

Dichiarazioni interessanti se consideriamo come l'attore avesse rifiutato di far parte del cast di Speed 2 - Senza limiti abbandonando la collega Sandra Bullock, confermata per il sequel, mentre al posto di Reeves è stato ingaggiato Jason Patric.

Keanu è adesso nuovamente sul grande schermo con John Wick 4. Per il nuovo film, Reeves ha recentemente dichiarato di essersi allenato per mesi per prepararsi. "John Wick 4 è stato il ruolo fisicamente più difficile che abbia mai avuto nella mia carriera finora", aveva detto a Total Film in un'intervista.