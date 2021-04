Spaceman: Paul Dano e Kunal Nayyar nel film Netflix con Adam Sandler

Paul Dano e Kunal Nayyar entrano nel cast del film Netflix Spaceman, che vede Adam Sandler nei panni di un astronauta e Carey Mulligan in quelli di sua moglie.

Il cast di Spaceman, nuovo film prodotto e interpretato da Adam Sandler per Netflix, continua a espandersi. Dopo l'inglese Carey Mulligan, sono in arrivo Paul Dano e la star di The Big Bang Theory Kunal Nayyar.

Simon Helberg e Kunal Nayyar in una scena dell'episodio The Panty Piñata Polarization di The Big Bang Theory

A dirigere Spaceman sarà HJonah Renck, regista della serie Chernobyl; il film è ispirato al romanzo di Jaroslav Kalfar, Spaceman of Bohemia, adattato da Colby Day.

La storia di Spaceman segue un astronauta (Adam Sandler) che viene inviato agli angoli estremi della galassia per raccogliere una misteriosa polvere antica. L'uomo scopre ben presto che la sua vita terrena sta andando a pezzi e si rivolge all'unica voce che può aiutarlo ad aggiustare le cose, ovvero quella di una creatura che risale all'alba dei tempi e che si nasconde nelle ombre della sua nave spaziale.

L'attrice Carey Mulligan avrà la parte della moglie del protagonista.

Nel team produttivo troviamo Channing Tatum, Reid Carolin, Peter Kiernan e Michael Parets per Free Association.

Prossimamente vedremo Paul Dano nei panni del villain Enigmista in The Batman. L'attore interpreterà, inoltre, un personaggio ispirato al padre di Steven Spielberg in un film sull'infanzia del regista.

Kunal Nayyar è attualmente impegnato nelle riprese della serie Apple TV+ Suspicion.