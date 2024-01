Spaceman: Adam Sandler verso le stelle nel trailer del film fantascientifico Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il nuovo trailer di Spaceman, pellicola fantascientifica con protagonista Adam Sandler nei panni di un uomo che si ritrova su un pianeta sconosciuto e apparentemente disabitato.

L'arrivo sulla piattaforma è previsto per il 1° marzo 2024.

Spaceman è incentrato sull'astronauta Jakub (Sandler) che vuole disperatamente riconquistare la moglie Lenka (Carey Mulligan) dopo aver trascorso sei mesi in una missione di ricerca solitaria. Tuttavia, Jakub ha bisogno di un po' di assistenza in campo sentimentale e viene aiutato da una misteriosa creatura proveniente dall'inizio dei tempi, di nome Hanuš (doppiato da Paul Dano).

Paul Dano, Carey Mulligan, Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini completano il cast del film.

Spaceman è l'ultimo progetto della collaborazione in corso tra Sandler e Netflix, dopo la commedia animata Leo e i film Non sei invitata al mio Bat Mitzvah e Murder Mystery 2. Questo film segna il ritorno di Sandler a ruoli più drammatici, il suo primo dopo il dramma sportivo del 2022 Hustle, e soprattutto dopo il suo acclamato ruolo in Diamanti grezzi di Josh e Benny Safdie.