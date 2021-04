Space Jam: New Legends e Ready Player One: per i fan il paragone è evidente

Space Jam: New Legends o sequel di Ready Player One? I fan commentano le similarità tra i due film dopo l'uscita del trailer della pellicola con LeBron James.

Finalmente abbiamo potuto vedere un primo trailer per Space Jam: New Legends, il secondo capitolo della saga spaziale con i Looney Tunes e le più grandi star della pallacanestro, ma i fan hanno subito notato una certa somiglianza con altre IP di casa Warner Bros. come Ready Player One e Lego Batman.

Nel trailer di Space Jam: New Legends diffuso nelle ultime ore, infatti, sono saltati immediatamente all'occhio alcuni personaggi, elementi e ambientazioni appartenenti ad mondi di fantasia come Game of Thrones, Il Gigante di Ferro e King Kong, riportando subito alla mente l'operazione citazionistica delle altre due pellicole targate Warner Bros. (ricordate la raccolta di villain in Lego Batman, o tutti i riferimenti alla cultura pop di videogame e film anni '80 in Ready Player One?).

Così su Twitter troviamo una compilation di post come questi segnalati anche da Comicbook:

"Evidentemente il sequel di Space Jam è un sequel di Ready Player One, con cameo di Scooby-Doo, Il Gigante di Ferro, i Flinstones e persino Pennywise. Spero che questo significa che vedremo Freddy Krueger giocare a basket".

"Scusate, mi sono appena connesso, ma questo non è Ready Player One?".

"_Warner Bros.: 'Hey perché non mettiamo un po' tutte le nostre IP in un unico film?'

Lego Batman, Ready Player One, Space Jam: 'Sì, che idea originale, assolutamente unica!_"

"Malcolm D. Lee e Ryan Coogler hanno preso Ready Player One e hanno detto 'Questo è davvero figo, ma perché non ci aggiungiamo LeBron James e Don Cheadle?'".

"Ready Player One: Looney Tunes DLC".

Space Jam: New Legends arriverà a settembre nei cinema italiani. Intanto, noi vi lasciamo con la sinossi ufficiale della pellicola (e non del sequel di Ready Player One).

"Quando LeBron e il suo giovane figlio Dom vengono intrappolati in uno spazio digitale da una malvagia Intelligenza Artificiale, LeBron farà di tutto per tornare a casa sani e salvi guidando Bugs, Lola Bunny e l'intera banda dei notoriamente indisciplinati Looney Tunes verso la vittoria, sul campo di gioco, contro i campioni digitalizzati dell'Intelligenza Artificiale: una super potente squadra di basket piena di professionisti all stars mai vista prima. Tunes contro Goons nella sfida con la posta in gioco più alta della sua vita, che ridefinirà il legame tra LeBron e suo figlio, mettendo in luce il potere di essere se stessi. Pronti all'azione, i Tunes sovvertono le convenzioni, sovraccaricando i loro talenti unici e sorprendendo anche 'King' James con il loro modo di giocare".