Space Jam - New Legends, la lavorazione si è conclusa

Il supervisore all'animazione della Industrial Light & Magic, Kevin Martel, ha confermato la fine della post-produzione di Space Jam - New Legends, sequel dell'hit del 1996 con Michael Jordan Space Jam.

Kevin Martel ha usato Twitter per annunciare la fine della post-produzione e per ringraziare il suo team della ILM per gli sforzi infusi nel progetto.

Space Jam: A New Legacy uscirà nelle sale americane e su HBO Max il 16 luglio, mentre in Italia è previsto per settembre, presumibilmente solo al cinema. Oltre a riportare in scena i Looney Tunes, il sequel del film del 1996 contiene anche apparizioni di personaggi di altri brand della WarnerMedia, tra cui i franchise della Hanna-Barbera (Scooby-Doo, i Flintstones, l'orso Yogi), Il trono di spade, Matrix, Mad Max, Animaniacs e Arancia meccanica (quest'ultimo con annessa polemica dopo l'uscita del trailer). La storia si svolge infatti all'interno di un server dove sono custodite tutti le proprietà intellettuali dell'azienda.

Si tratta del primo progetto cinematografico dedicato ai Looney Tunes dal 2003, escludendo alcuni cortometraggi usciti in sala abbinati ad altri film della Warner Bros. tra il 2010 e il 2012. È in lavorazione anche un progetto incentrato su Wile E. Coyote, che vanta la partecipazione di James Gunn in sede di scrittura e produzione. È la seconda volta che Gunn si cimenta con un franchise animato della Warner, avendo già scritto Scooby Doo e il suo sequel, usciti rispettivamente nel 2002 e nel 2004.

Space Jam 2 - Cosa sappiamo sul film con LeBron James e i Looney Tunes

Dallo scorso anno i Looney Tunes sono anche protagonisti di una nuova serie di cortometraggi, disponibili negli USA su HBO Max, che si rifanno allo stile e al tono dei classici degli anni Trenta e Quaranta.