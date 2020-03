Space Jam 2: primo sguardo a Jim Carrey nei panni di The Mask nella foto leaked

Dopo l'annuncio del probabile ritorno di Jim Carrey in Space Jam 2 come The Mask, arriva ora un'immagine inedita leaked trapelata dal girato del film.

Jim Carrey potrebbe tornare in Space Jam 2 nel ruolo di The Mask, esclusivamente in veste di doppiatore, ma ecco che in rete trapela la foto leaked del personaggio insieme ad altri cattivi provenienti dall'universo cinematografico Warner Bros, Joker e perfino Pennywise.

Sul sito We Got This Covered è stata diffusa un'immagine apparsa su Twitter, grazie all'account Pop Culture Leftlovers, in cui vediamo sia The Mask, che secondo le fonti dovrebbe essere l'arbitro della nuova partita che si disputerà in Space Jam 2, insieme a Joker e Pennywise.

So the rumor is that #SpaceJam2🏀 will expand to other WB properties besides Looney Tunes. The Mask? The Joker? Pennywise? pic.twitter.com/4pMxtMtlZL — Pop Culture Leftovers 🅿️🆑 (@PCLeftovers) March 8, 2020

Dopo questa nuova notizia, sembra sempre più veritiera la teoria secondo cui Warner Bros. sta lavorando con Space Jam 2 a un grande crossover di diversi personaggi, creando praticamente un multiverso, in cui diversi protagonisti di film WB si incontrano. Vedremo cosa succederà, sicuramente questo nuovo gruppo di villain non fa altro che entusiasmare il pubblico, che era già emozionato alla notizia del sequel di Space Jam.

Protagonista del sequel sarà LeBron James, cestista conosciuto in tutto il mondo, grande fan dell'originale che ha spinto per la realizzazione di Space Jam 2. Nel settembre del 2018 Ryan Coogler, l'autore di Creed e Black Panther, è subentrato come coproduttore e cosceneggiatore del lungometraggio. La regia è stata affidata a Malcolm D. Lee, mentre alla regia delle animazioni è confermato il veterano Disney Eric Goldberg, padre del genio di Aladdin.