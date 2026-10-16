South Park, la parodia di Backrooms è già uno dei migliori episodi degli ultimi anni

South Park torna a far impazzire i fan con un episodio dedicato a Backrooms, Sephora e al looksmaxxing: per molti è già un nuovo classico.

C'è chi lo ha già definito un "instant classic" e chi non ha dubbi nel considerarlo il miglior episodio di South Park visto da parecchio tempo. La serie di Trey Parker e Matt Stone sembra aver ritrovato una formula particolarmente efficace e la nuova puntata, costruita attorno a una surreale parodia di Backrooms, ha scatenato reazioni entusiaste tra gli spettatori.

Dopo un ritorno alle storie maggiormente concentrate sui ragazzi e sulla cittadina, South Park continua così a giocare con mode, linguaggi e fenomeni contemporanei. Questa volta nel mirino finiscono soprattutto Sephora, il culto dell'immagine e termini diventati familiari sui social come looksmaxxing e aurafarming.

South Park trasforma Sephora nelle Backrooms

Una scena dell'horror Backrooms

Tutto parte da Ike, il fratellino di Kyle, deciso a migliorare il proprio aspetto in un mondo in cui le cosiddette "battaglie di aura" sono diventate una forma di intrattenimento. La ricerca di una versione migliore di sé lo conduce però dentro un Sephora che assume presto contorni decisamente meno rassicuranti.

Da qui nasce il gioco con Backrooms, fenomeno horror nato online e diventato nel 2026 anche un successo cinematografico. South Park sfrutta l'immaginario degli spazi infiniti, impersonali e stranamente inquietanti per trasformare il negozio di cosmetici in un incubo contemporaneo.

La trovata è *geniale perché South Park non si limita a strizzare l'occhio a Backrooms, ma usa quella stessa atmosfera per prendere in giro un'ossessione molto più quotidiana: apparire sempre più belli, curati e desiderabili. Sephora diventa così il luogo perfetto in cui far incontrare l'horror e le nuove manie nate sui social*, con risultati che hanno fatto centro tra i fan.

Le reazioni sono state immediate. Un utente ha scherzato scrivendo: "Hanno fatto questo episodio apposta per me", mentre altri hanno parlato senza mezzi termini della loro puntata preferita degli ultimi anni.

Il ritorno di Farmer Fred e un Randy Marsh completamente fuori controllo

Un episodio di South Park

L'episodio recupera anche Farmer Fred, personaggio che non appariva dal Tegridy Farms Halloween Special del 2019. La sua presenza è particolarmente gustosa per i fan di lunga data: Farmer Fred nasce infatti come parodia di Jud Crandall, il personaggio interpretato da Fred Gwynne in Pet Sematary, ed è sempre stato utilizzato dalla serie per dispensare consigli tanto inquietanti quanto assurdi.

Il suo ritorno viene inserito direttamente nella storia delle Backrooms, dove Farmer Fred racconta di aspettare da sei anni e mezzo che la nipote riesca finalmente a uscire da quella situazione.

Ma a rubare la scena è ancora una volta Randy Marsh. Travolto da parole e mode che fatica perfino a comprendere, Randy comincia a mettere in discussione il proprio aspetto e finisce anche lui dentro Sephora. Quando torna a casa, però, qualcosa è cambiato: ha ormai le dimensioni dei bambini di South Park ed è costretto perfino a frequentare la scuola insieme al figlio Stan.

La situazione culmina in una rissa con un altro ragazzino, durante la quale Randy viene trascinato via da un adulto mentre protesta: "Scusate, pensavo che questa fosse South America!". Per alcuni fan, dopo questa puntata Randy avrebbe definitivamente consolidato il suo posto tra i personaggi più irresistibili dell'intera serie.

Il successo dell'episodio conferma soprattutto quanto South Park sappia ancora essere efficace quando parte da un fenomeno pop riconoscibile e lo trasforma in qualcosa di completamente assurdo. Dopo quasi trent'anni, sorprendere il pubblico non dovrebbe essere semplice, eppure Parker e Stone sembrano aver trovato ancora una volta il bersaglio giusto.