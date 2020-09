Soul: il film Pixar uscirà direttamente su Disney+?

Mentre le uscite cinematografiche dei film più attesi, da Wonder Woman 1984 a Black Widow e Dune, rischiano di slittare al 2021 per via dell'emergenza sanitaria, si vocifera una possibile uscita in streaming su Disney+ per Soul, nuovo gioiellino Pixar che potrebbe seguire le orme di Mulan e bypassare l'uscita nelle sale.

Soul: la prima immagine del film Pixar

A formulare l'ipotesi è Deadline, che ha fatto il punto sulla situazione tastando il polso dell'industria dopo l'uscita di Tenet. Per il momento sappiamo che Soul sarà uno dei titoli di punta del BFI London Film Festival, e avrà solo proiezioni fisiche nelle sale londinesi nonostante la scelta del festival di proporre un'edizione ibrida, in buona parte online.

L'uscita americana di Soul è fissata per il 20 novembre, ma vista la situazione attuale è improbabile che Disney decida di rispettare la release visto che la maggior parte dei cinema non ha ancora riaperto. Nel weekend dell'uscita in streaming, Mulan ha fatto lievitare le sottoscrizioni a Disney+ del 70% e visto che Soul condivide con la pellicola live action il target di 'film per famiglie' potrebbe seguirne le orme uscendo, magari, nel periodo natalizio.

Pixar su Disney+: 15 film da vedere

Diretto dal regista Pete Docter, con le voci di Jamie Foxx e Tina Fey nella versione originale, la storia di Soul si svolge tra New York e i regni cosmici. Il trailer ci permette di visitare entrambe le location, entrando in una giornata tipo di Joe Gardner, un insegnate di musica jazz alle prese con una importante opportunità, che rischia però di essere sprecata a causa di un fatale errore, che porterà la sua anima a vagare nel cosmo. Sarà questo l'inizio di un lungo percorso alla ricerca del vero se stesso, attraverso il seminario You, cercando di ritrovare la strada verso casa.