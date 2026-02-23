I Soprano sarebbero sostenitori di Trump? Un protagonista della serie ne è convinto

La star dei Soprano, Michael Imperioli, ha ipotizzato nel corso di una recente intervista che i personaggi della classica serie HBO potrebbero sostenere Donald Trump oggi se lo show fosse stato concepito per il pubblico attuale.

I Soprano racconta la vita di Tony Soprano, un boss della mafia italoamericana nel New Jersey che cerca di conciliare la gestione di un'organizzazione criminale con i problemi della sua famiglia e della sua psiche.

Michael Imperioli a un evento

Michael Imperioli ha scatenato il dibattito su Trump: cosa ha detto

"La serie parla del sogno americano, soprattutto attraverso gli occhi degli immigrati", ha detto Imperioli a The Independent. "Penso che questo sarebbe uno dei temi principali se fosse girata oggi: l'attuale clima negli Stati Uniti e quello che stanno facendo agli immigrati. Il fatto è che questi personaggi sono tutti immigrati, ma penso che molti di loro sarebbero probabilmente sostenitori di Trump, per quanto possa sembrare strano".

Imperioli ha poi motivato le sue parole: "Quindi, come conciliano queste cose? Quando gli italiani sono arrivati, e la gente lo dimentica o non vuole vederlo, molti di loro erano privi di documenti".

Sono dichiarazioni, queste dell'attore, che fanno certamente riflettere sull'attuale clima politico negli Stati Uniti, in cui le manovre del Presidente Trump per contrastare l'immigrazione illegale nel paese si stanno estremizzando sempre di più.

I Soprano: un wallpaper della serie

I protagonisti nella vita reale: le loro posizioni politiche

Tra gli attori de I Soprano le posizioni politiche espresse pubblicamente sono piuttosto varie. Lo stesso Imperioli non ha fatto dichiarazioni pubbliche di voto personali in anni recenti contro figure politiche o candidati specifici, ma è un noto sostenitore del Partito Democratico e in passato ha pubblicato alcuni post in sostegno di Joe Biden per le elezioni del 2020.

Drea De Matteo, interprete di Adriana La Cerva, ha confermato di aver votato per Donald Trump alle elezioni presidenziali del 2024, definendolo "big daddy" e condividendo diversi messaggi di sostegno su Instagram.

Per quanto riguarda Tony Soprano in persona, James Gandolfini, scomparso nel 2013, era notoriamente molto riservato, ma partecipò a iniziative e raccolte fondi a favore del Partito Democratico, incluso il sostegno a Barack Obama, senza però costruire un'immagine pubblica fortemente politicizzata.

Tony Sirico, interprete di Paulie Gualtieri, anch'egli scomparso, aveva espresso simpatie per posizioni conservatrici e per figure legate alla destra newyorkese, pur senza un'attività politica particolarmente strutturata. Edie Falco, alias Carmela Soprano, ha invece sostenuto apertamente candidati democratici come Hillary Clinton e si è espressa pubblicamente su temi come diritti riproduttivi e sanità pubblica. Infine Lorraine Bracco, ovvero Jennifer Melfi, ha manifestato in più occasioni il proprio sostegno a esponenti democratici, partecipando anche a iniziative pubbliche di endorsement.