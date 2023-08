Drea de Matteo, la star de I Soprano lancia il suo OnlyFans

L'attrice Drea de Matteo, nota per il ruolo di Adriana, la fidanzata di Christopher Moltisanti ne I soprano, ha lanciato il suo sito OnlyFans. Per 15 dollari al mese, gli abbonati potranno godere della visione di foto esclusive e prive di censure dell'interprete 51enne.

Il servizio in abbonamento è stato lanciato per la prima volta nel 2016, ma ha rapidamente guadagnato notorietà come luogo in cui le persone potevano visualizzare contenuti privi di censura. Tra le celebrità che hanno abbracciato la piattaforma figurano la figlia di Charlie Sheen e Denise Richards, nota per pubblicare contenuti a sfondo sessuale, Cardi B, Bella Thorne, Tyga e Chris Brown.

Drea de Matteo ha lanciato il suo profilo OnlyFans con una foto che la mostra completamente nuda, fatta eccezione per un paio di stivali con stampe di animali, mentre fuma una sigaretta seduta su un letto. L'attrice ha annunciato la novità giovedì su una Instagram Story.

De Matteo ha interpretato Adriana nelle prime cinque stagioni de I Soprano. Dopo che Adriana è diventata un'informatrice dell'FBI, Tony Soprano (James Gandolfini) ha ordinato di farla uccidere. Silvio Dante (Steven Van Zandt) l'ha uccisa in un episodio memorabile, ma de Matteo è tornato per due episodi nella sesta stagione. Ha vinto un Emmy per il ruolo nel 2004.

Dopo I Soprano, Drea de Matteo è apparsa nelle serie tv Desperate Housewives e Sons of Anarchy.