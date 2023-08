I Soprano, Michael Imperioli: 'Le scene con Drea De Matteo mi hanno messo in difficoltà'

Michael Imperioli ha rivelato quali scene della serie I Soprano lo hanno messo più in difficoltà durante la realizzazione delle puntate.

L'attore, intervistato da The Guardian, ha ricordato il periodo trascorso sul set e rivelato qualche retroscena.

I momenti difficili sul set

L'interprete di Christopher Moltisanti ha recitato in sei stagioni della serie I Soprano e il personaggio di Michael Imperioli aveva un rapporto complicato con Adriana La Cerva, parte affidata a Drea de Matteo.

L'attore ha ora spiegato che girare i momenti in cui doveva essere violento con la giovane lo hanno messo in crisi: "Per me è molto più facile girare un momento in cui sparo a un mafioso o uso l'eroina. Quelle cose per me non sono difficili. Ma quelle scene con lei lo sono state".

Michael ha ribadito: "Le cose più brutali e difficili per me erano quando Christopher doveva essere violento con Adriana, per ovvi motivi. A livello tecnico stai cercando di essere realmente attento in modo da non far male all'altra persona. Ma dover arrivare a quel punto violento nei confronti di una donna, devi avvicinarti a situazioni davvero brutte per arrivarci. Alle volte è davvero immediato. Alle volte è qualcosa presente nella tua vita a cui devi attingere. Alle volte devi pensare a qualcosa che ti è accaduto nel passato. E alle volte devi andare in qualche luogo immaginario".

Imperioli ha ribadito: "Si tratta di una cosa coreografarle e provarle, poi quando devi interpretare quelle scene con tutte le emozioni e con convinzione, è facile non avere lo stesso controllo avuto nelle prove. Quindi devi essere realmente attento".