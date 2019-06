Sophie Turner su Matthew Perry: "Avevo una cotta per lui e ci provai, ma fu un disastro"

X-Men: Dark Phoenix, un primo piano di Sophie Turner

Sophie Turner ha raccontato di aver avuto una cotta per Matthew Perry, in passato, e di aver tentato anche un approccio, con risultati disastrosi. I fatti, ha raccontato la star de Il trono di spade, risalgono a tre anni fa.

Sappiamo tutti che Sophie Turner oggi è felicemente sposata con Joe Jonas. Ma quando era ancora una ragazzina ha avuto una cotta pazzesca per Matthew Perry, l'irresistibile Chandler Bing di Friends, e ha cercato in tutti i modi di abbordarlo. E' la stessa attrice a raccontarlo, tra le risate e l'imbarazzo, mentre è impegnata nel tour promozionale di X-Men: Dark Phoenix durante la partecipazione al Behind the Tweets in cui la persona coinvolta viene costretta a leggere i suoi vecchi tweet con risultati esilaranti.

Per incontrare il suo beniamino, Sophie Turner ha così escogitato un vero e proprio piano in cui Twitter doveva essere la sua arma vincente. Sapendo che nel 2016 Matthew Perry era impegnato in delle prove teatrali nella sua città ha postato uno status in cui scriveva: "Porca miseria. Chandler Bing in persona sta provando il suo nuovo spettacolo teatrale proprio vicino a casa mia". L'idea era quella di attirare l'attenzione dell'attore, convinta che, una volta letto il tweet l'avrebbe contattata per un appuntamento.

Holy balls. Chanandler Bong himself is rehearsing his play right next to my home. — Sophie Turner (@SophieT) 26 gennaio 2016

Friends: Courteney Cox e Matthew Perry nell'episodio La festa di Halloween

Per giorni Sophie ha osservato a lungo Perry durante le pause dal lavoro mentre fumava una sigaretta: "Ogni giorno giravo l'angolo per andare al Budgens, che è un piccolo supermercato e ogni giorno appena svoltavo l'angolo, vedevo Matthew Perry fuori che fumava una sigaretta". Così ha pensato ad un'idea che al momento sembrava fantastica: "Ho comprato un accendino in modo che potessi avvicinarlo per offrirgli da accendere una sigaretta". Così racconta l'ormai ex Sansa Stark de Il Trono di spade. Peccato che la sfortuna ci ha messo lo zampino: "Quando mi sono avvicinata, la sigaretta era già accesa, quindi è stato assolutamente imbarazzante. Credevo potesse vedere questo tweet e contattarmi, per chiedermi magari un appuntamento, ma non lo ha fatto".

Passato l'innamoramento ora la Turner si gode i suoi primi mesi da fresca sposina ed è possibile vederla anche sul grande schermo nel ruolo di una, letteralmente, infuocata Fenice nell'ultimo capitolo della saga dei mutanti - qui la nostra recensione di X-Men: Dark Phoenix - in cui divide lo schermo con James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence e una cattivissima Jessica Chastain.