Tomb Raider: Sophie Turner e Lucy Boynton sostengono il provino per la nuova Lara Croft

Le bellezze britanniche Sophie Turner e Lucy Boynton si stanno misurando col delicato processo di selezione per la nuova serie su Tomb Raider prodotta da Amazon MGM per Prime Video che sarà firmata dalla brillante Phoebe Waller-Bridge.

La star de Il trono di spade divenuta celebre per il ruolo di Sansa Stark e l'interprete femminile di Bohemian Rhapsody si preparano per calarsi negli impegnativi panni di Lara Croft nel casting che dovrà trovare l'erede di Angelina Jolie e Alicia Vikander, come rivela Deadline. Non è chiaro quali siano le altre attrici in lizza per il ruolo visto che il processo di casting è avvolto nella massima segretezza, ma tra i nomi trapelati si vocinfera che anche Emma Corrin e Mackenzie Davis, siano in fase di test.

Il reboot seriale di Tomb Raider, che il capo degli Amazon MGM Studios Jennifer Salke ha definito "epico" e "globale" mentre annunciava lo sviluppo della serie lo scorso maggio, è un progetto che Phoebe Waller-Bridge, autrice e produttrice dello show, ha rincorso a lungo visto il legame affettivo che nutre nei confronti del personaggio di Lara Croft.

"Lara Croft significa molto per me, come per molti, e non vedo l'ora di iniziare questa avventura. Buoni pipistrelli a tutti", ha detto al momento dell'annuncio.

Che cosa sappiamo finora della serie su Lara Croft

Una sofisticata immagine di Lucy Boynton

Secondo quanto anticipato, la serie su Tomb Raider è prodotta da Phoebe Waller-Bridge e Jenny Robins attraverso Wells Street Productions, Dmitri M. Johnson attraverso dj2 Entertainment, Michael Scheel e i detentori dei diritti Legendary Television e Crystal Dynamics. La serie è prodotta da Crystal Dynamics e Amazon MGM Studios.

Il progetto, basato sulla popolare serie di videogiochi Tomb Raider, è stato definito dalla sua stessa autrice, "rischioso". "C'è spazio per fare qualcosa di davvero rischioso. E se posso fare qualcosa di rischioso ed eccitante con Tomb Raider ho dalla mia un pubblico di persone che ama Lara e si spera continuerà ad amarla. È una posizione molto insolita in cui trovarsi, è il vecchio cavallo di Troia" ha spiegato Phoebe Waller-Bridge.



Tomb Raider: l'evoluzione di Lara Croft e gli omaggi ai videogiochi

Di recente anche Netflix ha rivisitato il mondo di Tomb Raider nella serie animata Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft. Per quanto riguarda le due principali interpreti in lizza per la nuova versione live action, al momento Sphie Turner è nel cast della serie crime britannica Joan, prossimamente la vedremo proprio su Prime Video nello show Haven. Lucy Boynton è impegnata nel dramma storico A Cruel Love: The Ruth Ellis Story.