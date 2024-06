Sophie Codegoni dimentica Alessandro Basciano per un amatissimo attore di Elite: l'indiscrezione

L'ex concorrente del Grande Fratello sembra aver voltato pagina per una star della serie spagnola: ecco chi sarebbe l'attore secondo le indiscrezioni circolate sul web.

Dopo gli alti e bassi degli ultimi mesi, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano potrebbero aver voltato pagina definitivamente. Nelle ultime ore la 'bonas' di Avanti un altro è stata vista in compagnia di una star spagnola, ci riferiamo in particolare ad Aron Piper, che il pubblico internazionale ha conosciuto grazie al ruolo di Ander Muñoz nella serie Elite della piattaforma streaming Netflix.

Aron Piper e Sophie Codegoni fotografati insieme a Milano

Le indiscrezioni su questa presunta love story che unisce l'Italia e la Spagna sono state pubblicate dall'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto ricevute dai suoi follower. Gli scatti erano corredati anche da dettagli succulenti: i due avrebbero partecipato allo stesso evento, lasciando la scena mano nella mano. Aron e Sophie, agli occhi di chi li ha visti, sono sembrati molto affiatati e complici.

L'attore, che tra una serie e un film ha pubblicato anche due album in studio, in passato è stato affiancato alla modella Jessica Goicoechea e, secondo alcuni rumor mai confermati, avrebbe frequentato anche Dua Lipa. I due erano stati beccati mentre ballavano insieme in una discoteca di Madrid, dove la cantante aveva tenuto un concerto del suo Future Nostalgia Tour.

Aron Piper in una scena di Elite

Sophie Codegoni ha alle spalle la tormentata storia d'amore con Alessandro Basciano. I due si sono conosciuti durante il Grande Fratello Vip 6. Dopo la plateale proposta sul red carpet di Venezia, la coppia ha avuto una bambina, la piccola Celine Blu. Nonostante la gioia per la nascita della prima figlia, gli ex gieffini hanno vissuto una profonda crisi, culminata con l'intervista di Sophie a Verissimo.

Elite 8, ex vippone nel cast dell'ultima stagione della serie spagnola: ecco di chi si tratta!

Nel salotto di Silvia Toffanin, la Codegoni raccontò di un rapporto tossico, culminato con tradimenti e accuse reciproche. Lei affermò di non aver sentito la vicinanza dell'ex fidanzato durante la nascita della bambina. Dopo i consueti messaggi d'addio su Instagram, la coppia sembrava essersi riavvicinati, ma il primo compleanno di Celine Blu ha sottolineato le divergenze tra la ragazza e la famiglia del suo fidanzato. La sorella di Alessandro, sui social, facendo gli auguri alla nipotina, ha accusato Sophie di impedire a lei e al resto della sua famiglia di avvicinarsi alla piccola.