Morto Julián Ortega: l'attore spagnolo aveva recitato nella serie Netflix Élite

Julián Ortega, apparso nella popolare serie tv spagnola di Netflix Élite, è morto lo scorso 25 agosto dopo aver subito un arresto cardiaco mentre si trovava sulla spiaggia di Zahora a Barbate, in Spagna. La notizia è stata diffusa dai media locali.

La morte di Ortega, 41 anni, è stata confermata dall'Union de Actores y Actrices spagnola, con un necrologio pubblico. Inizialmente sembrava che Ortega fosse morto in seguito ad un annegamento ma successivamente le autorità hanno dichiarato che l'attore è andato in arresto cardiaco mentre si trovava sulla riva.

Il successo in Spagna

Julián Ortega è noto in Spagna per aver interpretato il gestore del ristorante La Cabaña nella serie drammatica spagnola Élite, apparendo soprattutto in diversi episodi della prima stagione. Lo show è andato in onda per otto stagioni dal 2018 al 2024, con l'ultimo episodio trasmesso soltanto poche settimane fa.

Due giorni dopo la morte di Ortega, il suo co-protagonista in The Countryside, Paco Collado, lo ha ricordato con un messaggio pubblicato su X:"È stato un grande piacere interpretare tuo padre in The Countryside. Ci hai lasciato con simpatia, generosità e professionalità. Tanti abbracci a te amico e anche alla tua famiglia. Un vero peccato, nel fiore della tua giovinezza, RIP Julián".

Élite segue le vicende di un gruppo di adolescenti della classe operaia che si iscrive in un prestigioso liceo privato e si scontra con l'élite consolidata da tempo nell'istituto. Tra gli altri membri del cast, insieme a Ortega, anche Omar Ayuso, Itzan Escamilla, Arón Piper, Miguel Bernardeu, Valentina Zenere, André Lamoglia e Claudia Salas.

Lo show Élite ha ricevuto parecchi riconoscimenti, soprattutto in Spagna e in America Latina. La serie iberica è disponibile anche in Italia sulla piattaforma streaming di Netflix. Julián Ortega ha recitato anche in produzioni come 4 estrellas, Untameable, Sentimos las molestias e Mylove Lost.