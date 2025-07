Un amore regale: trama, cast e curiosità del film romantico in onda stasera 1 luglio su Rai 1

Una serata all'insegna del romanticismo e degli intrighi reali attende il pubblico di Rai 1. Stasera, martedì 1° luglio, alle 21:30, andrà in onda in prima visione assoluta il film Un amore regale - The Royal We, una commedia romantica prodotta da Hallmark Channel nel 2025, diretta da Clare Niederpruem, che firma anche la sceneggiatura insieme a C. Jay Cox e Anne Blac. La pellicola si potrà seguire in live streaming su RaiPlay.

La trama di Un amore regale - The Royal We

Il matrimonio tra il principe Desmond di Androvia e la principessa Coralina di Vostieri è stato organizzato per suggellare una pace tanto attesa tra i loro regni. Tuttavia, i piani diplomatici vanno in frantumi quando Coralina fugge improvvisamente... con un idraulico!

Con i tabloid scatenati e le relazioni tra i regni appese a un filo, il principe Desmond prende una decisione inaspettata: rintracciare Beatrix, la sorella minore di Coralina, che da anni vive a Boston, lontana da qualsiasi obbligo reale. Bea ha scelto un'esistenza indipendente, lavora in un programma dedicato alle ragazze nei settori STEM e non ha alcuna intenzione di tornare a indossare abiti da principessa.

Charlie Carrick

Nonostante la riluttanza iniziale, il senso del dovere e - forse - la curiosità spingono Bea ad accettare un fidanzamento di facciata per salvare la pace tra i regni. Quello che inizia come un accordo puramente diplomatico si trasforma ben presto in qualcosa di più profondo.

Tra scontri di carattere, divergenze culturali e un inevitabile avvicinamento, Desmond e Bea scopriranno che, a volte, l'amore sboccia dove meno te lo aspetti. Nel frattempo, i sovrani Re Richmond e Re Winston cercano disperatamente un modo per ricucire gli equilibri diplomatici. Ma sarà davvero necessario un matrimonio combinato per garantire la pace?

Il cast di Un amore regale

Mallory Jansen veste i panni di Beatrix

Charlie Carrick dà vita al Principe Desmond

Rae Lim interpreta Chloe

Simon Kunz presta il volto a Edwin Thewit-Moorland

Carolyn Backhouse veste i panni della Regina Leupina

Michael Howe dà vita a Re Richmond

Simon Shackleton interpreta Re Winston

Nicola Posener presta il volto alla Principessa Coralina

Adam Woodward dà vita a Cody

Jacina Mulcahy veste i panni della Regina Marguerite

Curiosità sul film