Elite 8, ex vippone nel cast dell'ultima stagione della serie spagnola: ecco di chi si tratta!

L'ottava stagione di Elite, quella conclusiva, introdurrà alcuni protagonisti aggiuntivi alla serie creata da Darío Madrona e Carlos Montero. Tra i nuovi ingressi ci sarà anche un volto noto agli spettatori del Grande Fratello Vip, in particolare al pubblico della quinta edizione del reality show: ci riferiamo a Mario Ermito, che si sta ritagliando uno spazio nelle produzioni spagnole targate Netflix.

Mario Ermito: Dal Grande Fratello Vip 5 a Elite

L'ex vippone, lo scorso anno, ha partecipato alla serie Il racconto Perfetto, altra produzione iberica di successo della piattaforma streaming. In precedenza, ha fatto parte del cast del film Por los pelos, una historia de autoestima, diretto da Nacho G. Velilla. Tra queste due esperienze spagnole, Mario Ermito è stato Andreas nella serie Fiori sopra l'inferno - I casi di Teresa Battaglia, con Elena Sofia Ricci, trasmessa su Rai 1 nel febbraio del 2023.

Per quanto riguarda il suo ruolo in Élite, per ora, non ci sono dettagli. Nella foto condivisa sul suo profilo Instagram, l'attore indossa una divisa:potrebbe essere, dunque, uno dei rappresentanti dell'associazione degli ex alunni di Las Encinas, di cui fanno parte i fratelli Emilia e Héctor Krawietz, descritti come "influenti, potenti, corrotti e corruttori".

Mario Ermito al Grande Fratello

Nella nuova stagione di Elite, di cui vi abbiamo parlato nella presentazione del teaser che annunciava la data di inizio della serie composta da otto episodi, oltre al nostro Mario Ermito, nel gruppo delle new entry sono segnalati anche Ane Rot e Nuno Gallego. Tra i ritorni, quello di Mina El Hammani, che abbiamo visto vestire i panni di Nadia nelle prime tre stagioni della serie.