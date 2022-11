Silk: Spider Society, Angela Kang sarà la showrunner della serie in arrivo su MGM+ e Prime Video

MGM+ e Prime Video hanno annunciato che Angela Kang, già alla guida di The Walking Dead, sarà la showrunner della serie Silk: Spider Society, progetto ispirato ai fumetti Marvel.

Silk: Spider Society sarà la serie live-action tratta dai fumetti Marvel prodotta per MGM+ e Prime Video e la showrunner sarà Angela Kang, che ha da poco concluso il suo lavoro sulla stagione finale di The Walking Dead.

Il progetto debutterà inizialmente sulla nuova piattaforma di streaming MGM+ e poi sarà distribuito su Prime Video a livello internazionale, in oltre 240 nazioni e territori, e tra i produttori ci saranno Chris Miller, Phil Lord e Amy Pascal.

La serie Silk: Spider Society racconterà la storia di Cindy Moon, descritta come una protagonista di età compresa tra i 19 e i 29 anni e di origine coreana-americana, che, per la prima volta, si ritrova a vivere da sola. Nonostante non abbia esperienze nel campo della lotta al crimine, Cindy sostiene di amare la sensazione che prova lottando contro i criminali, potendo così liberarsi delle proprie frustrazioni, ed è una grande fan della cultura pop degli anni '80 e '90. Nonostante la ragazza faccia fatica a trovare la propria identità, cerca di concentrarsi sulla sua famiglia, sugli amici e sulle relazioni.

Jennifer Salke, a capo di Amazon Studios, ha dichiarato: "Amy Pascal, Phil Lord, Chris Miller e la nuova versione del franchise di Spider-Man in versione live-action e animata targata Sony hanno rappresentato alcune delle narrazioni più dinamiche proposte nei film di supereroi. Insieme alla visione creativa di Angela Kang, non potremmo essere più felici nel proporre Silk: Spider Society ai nostri utenti di MGM+ e Prime Video".

Katherine Pope, presidente di Sony Pictures Television Studios, ha dichiarato: "Non vedo l'ora di portare in vita le avventure di Cindy Moon, grazie al team creativo da sogno composto da Chris e Phil, Angela e Amy, e i nostri partner di Marvel e Amazon. Sappiamo che questa eccitante serie con personaggi e storie nuovi e inediti stupiranno gli spettatori che la vedranno su MGM+ e poi in tutto il mondo grazie a Prime Video".

Angela Kang ha sottolineato: "Sono incredibilmente elettrizzata nell'unirmi alla famiglia di Amazon Studios per il prossimo capitolo della mia carriera. Non vedo l'ora di lavorare con questo team per proporre degli show diversi, con personaggi innovativi, che si rivolgano a un pubblico globale e sono così eccitata nell'immergermi nella mia prima sfida: portare in vita la supereroina coreana-americana Silk sullo schermo".

Lord e Miller hanno concluso: "Angela è una professionista di alto livello di cui rispettiamo e ammiramo la prospettiva e creatività. Ed è inoltre incredibilmente divertente. Ama questi personaggi e ci sentiamo realmente fortunati nel poter lavorare con lei per proporre la storia di Cindy Moon al mondo".