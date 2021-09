Sons of Anarchy, su Disney+ in streaming da oggi

Fra olio, motori e giubbini di pelle, i motociclisti fuorilegge più amati d'America sbarcano su Disney+ con le sette stagioni di Sons of Anarchy disponibili in streaming per tutti gli utenti abbonati!

La cittadina di Charming nella California del Nord sarebbe un posto qualsiasi se non fosse governato dalla gang dei Sons of Anarchy. Centauri supertatuati che dettano legge fra idealismo, traffico di armi e operazioni illegali, rigorosamente a bordo di una Harley Davidson. La loro missione è proteggere la cittadina da spacciatori di droga, uomini d'affari senza scrupoli e poliziotti troppo zelanti.

Sons of Anarchy: Charlie Hunnam nell'episodio Sovereign

Sons of Anarchy, che potete vedere su Disney+, racconta il viaggio di Jackson "Jax" Teller (Charlie Hunnam), VP del club motociclistico Sons of Anarchy nella città immaginaria di Charming, in California. Gli eventi della serie prendono il via quando Jax trova un manifesto scritto dal suo defunto padre, John Teller, uno dei membri fondatori del club. Ciò porta Jax a mettere in discussione il percorso del club, le sue relazioni, la famiglia e se stesso.

Nel 2018 è arrivato sugli schermi anche Mayans MC, lo spinoff ideato da Kurt Sutter ed Elgin James, in cui seguiamo le vicende di EZ Reyes, appena uscito di prigione e alle prese con il tentativo di iniziare una nuova fase della propria vita.