Mayans M.C. 5, la prossima stagione sarà l'ultima per lo spin-off di Sons of Anarchy

Mayans M.C. si concluderà con la sua quinta stagione. La notizia è arrivata direttamente dai piani alti di FX, confermando che gli ultimi episodi faranno da chiusura per lo spin-off di Sons of Anarchy creato da da Kurt Sutter e James Elgin.

Mayans MC: JD Pardo nell'episodio Perro/Oc

È stato John Landgraf (presidente di content e Productions nella FX) a confermare la chiusura di Mayans MC in apertura alla presentazione del palinsesto dell'emittente in occasione dei TCA (Television Critics Association).

Kurt Sutter licenziato dalla produzione di Mayans MC perché è un "cog...ne abrasivo"

Una fine del genere non risulta troppo inaspettata, anche perché James Elgin stesso ha più volte confermato di aver già pianificato come sarebbe stato il finale della serie: "Conosciamo già il finale", aveva detto a Variety, durante premiere della quarta stagione. "So già come sarà l'ultima inquadratura. Oltre la quarta stagione dovrebbe essercene almeno un'altra. Sappiamo dove si concluderà e stiamo spingendo in quella direzione da tempo".