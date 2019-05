Sonic - Il film, uscita posticipata per modificare il design del protagonista

L'uscita di Sonic Il Film è stata posticipata per permettere le modifiche al design del protagonista ritenute necessarie dopo le reazioni negative emerse a causa del trailer.

Ad annunciare la notizia è stato il regista Jeff Fowler che ha condiviso su Twitter la notizia che l'adattamento del videogioco non debutterà più l'8 novembre 2019 come era stato previsto.

Sonic Il Film verrà quindi distribuito nelle sale americane nel febbraio 2020 e Jeff Fowler ha scritto: "Concedendoci un po' più di tempo per realizzare Sonic nel modo giusto".

Il trailer, apparso online il 30 aprile, era stato accolto con numerose polemiche a causa della scelta del cambiamento dell'aspetto del famoso personaggio al centro del franchise dei videogiochi. Il 3 maggio si era quindi deciso di modificarne l'aspetto e Fowler aveva spiegato: "Grazie per il sostegno. E le critiche. Il messaggio è forte e chiaro. Non siete felici del design e volete dei cambiamenti. Accadrà. Tutti alla Paramount e alla Sega sono totalmente impegnati nel rendere questo personaggio nel migliore dei modi".

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76 — Jeff Fowler (@fowltown) May 24, 2019

Sonic Il film: il design è cambiato dopo le critiche al trailer

Sonic Il Film è l'esordio alla regia di Fowler e racconta la storia di uno sceriffo, ruolo affidato a James Marsden, che viaggia con destinazione San Francisco e si ritrova coinvolto nella missione di Sonic, impegnato nel tentativo di sconfiggere il malvagio Dottor Ivo Robotnik, parte data a Jim Carrey. A dare la voce al simpatico porcospino blu è Ben Schwartz.