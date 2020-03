Sonic Il Film, James Marsden: “Farò tutti i sequel che mi chiederanno”

Sonic Il Film: una scena del film con James Marsden

James Marsden, uno dei protagonisti di Sonic Il Film, si è pronunciato sulla sua eventuale presenza nei possibili sequel durante un podcast della rivista Variety. L'attore, che nel corso dell'intervista ha anche ricordato i suoi provini per il primo film degli X-Men (di cui si festeggerà in estate il ventesimo anniversario) e parlato delle riprese della nuova miniserie basata su L'ombra dello scorpione di Stephen King (un set un po' inquietante a causa del Coronavirus), ha affermato ciò che segue per quanto riguarda un suo ritorno al cinema al fianco del celebre riccio blu: "Non so se dovrei dirlo, ma ne farò quanti vorranno. Quella è la mia risposta un po' vaga. È un bel gruppo di persone con cui lavorare, ed è stato meraviglioso vedere Jim Carrey divertirsi sul set."

Sonic Il Film: Jim Carrey, James Marsden in una scena del film

Sonic Il Film, uscito nelle sale a febbraio, ha avuto un percorso travagliato per arrivare sullo schermo: inizialmente previsto per novembre 2019, è stato rimandato di tre mesi per modificare il design di Sonic, criticato da stampa, fan e anche dai creatori del personaggio all'uscita del primo trailer. Uno sforzo ripagato dall'interesse del pubblico, dato che il film, costato circa 95 milioni di dollari, è prossimo ai 300 milioni al box office mondiale (il che lo rende il secondo film più visto del 2020 finora, dietro Bad Boys for Life).

È quindi probabile un sequel (il cui contenuto viene suggerito dalle due sequenze durante e dopo i titoli di coda, legate a Robotnik e a un altro noto personaggio del franchise videoludico), sul quale si sono pronunciati con entusiasmo sia Jim Carrey che James Marsden. Quest'ultimo attende anche notizie sul seguito di Come d'incanto, che sarebbe entrato in pre-produzione qualche giorno fa, mentre Carrey è attualmente sul piccolo schermo nella seconda stagione di Kidding, che si concluderà l'8 marzo su Showtime negli Stati Uniti.