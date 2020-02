Sonic Il Film: i commenti del pubblico su Rotten Tomatoes sono molto positivi

Sonic - Il Film: un'immagine del film

Il punteggio di Sonic - Il Film su Rotten Tomatoes è molto più positivo del previsto per quanto riguarda il pubblico: 95% di gradimento, contro il "semplice" 63% della stampa. Un risultato di non poco conto, dato che fu proprio l'eventuale apprezzamento del pubblico pagante a motivare il cambio di look per il personaggio principale (e l'uscita posticipata del film) dopo le reazioni negative al primo trailer.

Si può anche presumere che quelle reazioni sull'aggregatore siano genuine, dato che dallo scorso anno Rotten Tomatoes, per i voti del pubblico, esige che si dimostri di aver effettivamente visto il film, dopo che svariati troll avevano sfruttato la versione precedente del sistema per attaccare dei film molto attesi settimane o addirittura mesi prima dell'uscita. L'adattamento del celebre videogame ha anche ricevuto il punteggio A di CinemaScore, sondaggio basato sulle opinioni degli spettatori appena usciti dalla sala nel primo giorno di programmazione. Questo suggerisce che il film, precedentemente bollato come un inevitabile flop, possa fare una figura non indifferente al box office.

Sonic Il Film: un momento del film

Anche Ben Schwartz, che presta la voce al riccio nella versione originale di Sonic Il Film, si è pronunciato su questi due dati, commentando su Twitter "Non ho idea di come siano calcolati, ma mi dicono che è un ottimo risultato!". L'attore, che doppia anche Quo nella nuova serie di Ducktales, potrebbe quindi essere convocato per un possibile sequel (il cui contenuto è suggerito nei due post-credits del film attualmente in sala), al fianco di Jim Carrey che ha già affermato di non essere affatto contrario all'idea di tornare nei panni dello scienziato pazzo Ivo Robotnik.

Il lungometraggio - di cui abbiamo parlato nella recensione di Sonic il film - ha incassato 21 milioni di dollari nel primo giorno di programmazione negli USA, e stando agli esperti dovrebbe chiudere il weekend con almeno 50 milioni, un buon inizio per un prodotto per famiglie che sarà sostanzialmente privo di concorrenti grossi per il resto del mese.