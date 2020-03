Sonic Il Film e Bad Boys For Life già dal 31 marzo on demand negli USA

Dal 31 marzo Sonic Il Film e Bad Boys For Life saranno disponibili on demand negli Stati Uniti per affrontare i problemi causati dal Coronavirus.

Sonic Il Film e Bad Boys For Life si aggiungono alla lista di titoli in arrivo in formato digitale prima del previsto: il 31 marzo saranno infatti entrambi già disponibili per la visione nelle proprie case senza rispettare gli abituali 3 mesi di distanza dal debutto nelle sale.

Sonic Il Film, con star James Marsden e Jim Carrey nel ruolo del villain, ha incassato negli Stati Uniti 146 milioni di dollari, arrivando a quota 306 in tutto il mondo. La chiusura delle sale cinematografiche ha però impedito al progetto di proseguire la sua corsa.

Bad Boys for Life riporta invece sul grande schermo i personaggi di Mike Lowrey e Marcus Burnett, interpretati rispettivamente dalle star Will Smith e Martin Lawrence, ora alle prese con una nuova missione che li vede alle prese con un narcotrafficante che ha un legame con i loro passato.

I due lungometraggi saranno disponibili sul circuito di video on demand a partire dal 31 marzo negli Stati Uniti seguendo l'esempio di altri progetti targati Universal, Blumhouse, Warner Bros. e da poche ore anche Disney che metterà a dispozione su Disney+ il film animato Onward.