Paramount annuncia la data di uscita del film spinoff di Sonic e del ritorno delle Tartarughe Ninja

Paramount ha annunciato la data di uscita nelle sale americane del film spinoff di Sonic e del nuovo progetto del franchise dedicato alle avventure delle Tartarughe Ninja.

Lo studio ha infatti segnato rispettivamente nel calendario delle sue uscite le date del 22 dicembre 2028 e del 17 novembre 2028.

I programmi dello studio

Tra i progetti dei prossimi anni di Paramount c'è anche l'intenzione di distribuire nuovamente nelle sale Top Gun il 13 maggio 2026 per festeggiarne il suo quarantesimo anniversario.

Attualmente lo studio non ha rivelato i dettagli riguardanti il ritorno sul grande schermo delle Tartarughe Ninja e del Sonic Universe Event Film. Entrambi, tuttavia, potranno contare sulla presenza nel team del produttore Neal H. Moritz.

Sonic Il Film: Sonic in una scena del film

Il primo dei due progetti sarà realizzato utilizzando un ibrido di riprese live-action e animazione e avrà, ovviamente, come protagonisti Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo.

I personaggi saranno protagonisti anche di Tartarughe Ninja: Caos Mutante 2, il sequel del film d'animazione arrivato nei cinema nel 2023 di cui potete leggere la nostra recensione.

Il progetto spinoff di Sonic Il Film sarà invece anticipato dalla quarta avventura del protagonista dei videogiochi targati Sega, in arrivo il 19 marzo 2027.

I primi tre film hanno superato in tutto il mondo quota 1 miliardo di dollari.

Il cast e i realizzatori della trilogia di Sonic

Jeff Fowler ha realizzato i precedenti tre capitoli che hanno potuto contare sulla presenza nel cast di Jim Carrey, Ben Schwartz che ha dato voce a Sonic nella versione originale, Idris Elba che ha interpretato Knuckles (protagonista anche di una serie spinoff) e Keanu Reeves che è stato coinvolto per portare sugli schermi Shadow. Nel cast ci sono inoltre James Marsden e Tika Sumpter.

Nel film arrivato recentemente nei cinema, Sonic, Knuckles e Tails si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri mai visti prima. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il Team Sonic deve cercare un'alleanza inaspettata per fermare Shadow e proteggere il pianeta.