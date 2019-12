Sonic Il Film, un nuovo spot si chiede se The Rock è già presidente USA

Sonic Il Film ha citato The Rock su Twitter in una piccola clip promozionale e la risposta dell'attore non si è fatta attendere, dando origine a un divertente siparietto.

Nel breve video di Sonic Il Film vediamo il piccolo porcospino blu uscire da un portale e chiedersi dove si trova, che anno è e se Dwayne Johnson è diventato presidente degli Stati Uniti, eventualità che molti immaginano possa davvero concretizzarsi sul serio in futuro prossimo. L'attore è rimasto colpito e onorato della citazione tanto da scrivere sul proprio account: "È incredibile: amavo giocare con Sonic al college, e molte lune dopo accade questo. La vita a volte può essere dannatamente imprevedibile e surreale".

So crazy I used to love playing Sonic in college. Many moons later this...

life can be so damn wildly unpredictable and surreal at times. 🤯 https://t.co/2aim2sv88O — Dwayne Johnson (@TheRock) 15 dicembre 2019

L'idea di The Rock come possibile inquilino della Casa Bianca ha preso piede due anni fa quando, ospite al Saturday Night Live, ha scherzato - ma fino ad un certo punto - su come avrebbe corso per la Casa Bianca insieme all'amico Tom Hanks. Più di recente, The Rock è tornato sull'argomento durante una intervista ribadendo che non correrà per le elezioni del 2020, ma aggiungendo che starebbe seriamente prendendo in considerazione questa eventualità per il futuro: "Ho ascoltato il discorso di Kamala Harris [senatrice dello stato della California, ndr.] l'altro giorno e ho pensato, per quanto riguarda me, che mi manca l'esperienza, mi mancano molte cose. Certamente non adesso... ma non lo escludo. Non escludo l'idea, se potessi avere un impatto maggiore in qualche modo, o potenzialmente circondandomi delle persone giuste". Che possa seguire la strada tracciata anni da fa da Arnold Schwarzenegger diventato uno stimato Governatore della California? Staremo a vedere.