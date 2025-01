Sonic 4, Jim Carrey riprenderà il ruolo di Robotnik? L'attore risponde ai fan

Nonostante le preoccupazioni circa il suo ritorno per l'ultimo capitolo, Jim Carrey sembra entusiasta della possibilità di tornare anche per Sonic 4.

Il terzo film ha visto Carrey riprendere sia i panni del Dr. Ivo Robotnik che quelli di suo nonno Gerald Robotnik, ritenuto morto. I due si sono uniti dopo che quest'ultimo ha riportato in vita Shadow per vendicarsi del mondo.

Attenzione, se non avete visto l'ultimo capitolo di Sonic al cinema non proseguite con la lettura dell'articolo in quanto contiene pesanti spoiler del finale. Nel frattempo, potete leggere la recensione di Sonic 3.

Sonic 3 - Il Film: Jim Carrey in una sequenza

Il destino di Robotnik in Sonic 3

Dopo aver capito che l'anziano Robotnik intendeva distruggere il pianeta piuttosto che governarlo, Ivo si sacrifica per distruggere l'ARK e l'Eclipse Cannon, inviando un messaggio alla Terra e all'agente Stone poco prima dell'esplosione finale.

Durante un'intervista rilasciata a Cinema Today per discutere dell'uscita del terzo film, a Carrey è stato chiesto cosa ne pensasse di un suo ritorno per Sonic 4. Dopo aver fatto una battuta all'inizio dell'intervista sul fatto che "si riposerà" tra un lavoro e l'altro, ha continuato dicendo che di essere decisamente aperto all'idea di tornare per il quarto film, riconoscendo che alla fine dipenderà dall'idea che gli verrà presentata, ma lodando anche il supporto della fanbase.

"Sono decisamente aperto all'idea e in genere sono loro a venire da me con la proposta successiva, e se dovessi dire: 'Sembra divertente', allora lo farò", ha confermato l'attore. "Non mi sento legato a nulla nella vita, a meno che non sia qualcosa che mi interessa. Di certo amo questa troupe, amo la banda che fa questi film e amo i fan. C'è una grande energia intorno a questo progetto, grandi risposte, e i fan intervengono spesso nelle discussioni. Sono stati di grande aiuto. Penso che stiamo facendo questo film tutti insieme".