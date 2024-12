Jim Carrey verrà sostituito dopo Sonic 3 - Il Film? Il regista condivide la sua opinione su un recasting

Il regista di Sonic 3 - Il Film ha parlato della possibilità che nei possibili progetti futuri della saga tratta dai videogiochi targati SEGA avvenga un recasting, sostituendo quindi Jim Carrey nella parte del Doctor Robotnik.

L'attore, in più occasioni, ha parlato della possibilità di ritirarsi e smettere di recitare, tuttavia per ora è ancora legato al ruolo del villain.

Il futuro di Carrey nei film di Sonic

Jeff Fowler, intervistato da ComicBook.com, ha ora parlato del futuro dell'iconico personaggio spiegando: "Onestamente, non riesco a immaginare qualcuno di diverso rispetto a Jim Carrey mentre interpreta Robotnik".

Il regista di Sonic 3 - Il Film ha quindi aggiunto: "Ma da dove ci troviamo ora, ci sarà il bisogno di molti dialoghi su quali saranno i prossimi passi e se ne parlerà molto".

Carrey nella parte del villain di Sonic

Il filmmaker ha ribadito che attualmente è troppo presto per parlare del futuro, tuttavia ha ribadito che potrebbero esserci nuovi progetti: "Ho sempre delle idee in proposito".

Nel terzo capitolo delle avventure di Sonic, Jim Carrey ha interpretato anche il nonno del dottor Robotnik, mettendosi così alla prova con due personaggi diversi.



Sonic 3 - Il Film viene promosso dai critici americani: "emozionante, il miglior capitolo della trilogia"

I dettagli del sequel

I protagonisti di Sonic 3 - Il Film sono Ben Schwartz, voce del protagonista, James Marsden che è lo sceriffo Tom Wachowski, e Carrey nella parte dello scienziato pazzo Dr. Robotnik.

Nel sequel entrerà inoltre in scena Shadow, che avrà la voce di Keanu Reeves, personaggio che è stato introdotto per la prima volta nella saga nel videogioco Sonic Adventure 2, messo in vendita nel 2001. Shadow è la creazione del professore Gerald Robotnik, il nonno del malvagio Dr. Robotnik.

La saga cinematografica iniziata con Sonic ha incassato con il primo capitolo della storia oltre 319 milioni di dollari, mentre il sequel è uscito nel 2022.