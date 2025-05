Sonic 3 - Il film: un 4K UHD da favola, ecco perché è già in vetta alle classifiche homevideo

Appena uscito in homevideo, il terzo capitolo della saga a tutta velocità tratta dai videogiochi SEGA è in vetta alle classifiche di vendita. Merito anche di un'edizione 4K UHD estremamente spettacolare e ricca di extra.

Se dopo il notevole successo nelle sale, un titolo appena uscito balza immediatamente in vetta alle classifiche di vendita homevideo, allora vuol dire che alla popolarità del film si abbina anche la qualità del prodotto che consente la visione casalinga. È il caso di Sonic 3 - Il film, terzo capitolo della saga tratta dai videogiochi creati da Sega, appena uscito anche in homevideo.

Shadow è la novità della saga

La grande cura della CGI, la verve dei protagonisti, una new entry importante fra i personaggi come quella di Shadow e la conferma di Jim Carrey, qui addirittura in una doppia veste, sono stati gli elementi principali per il successo di questo terzo capitolo estremamente spettacolare. Successo che ora replica in homevideo grazie a un'edizione fantastica in 4K UHD a due dischi (c'è anche il blu-ray) targata Paramount e distribuita da Plaion Pictures. Andiamo a scoprire perché, tra alta qualità tecnica e ricchezza di extra, il successo nelle vendite è ampiamente meritato.

Un video 4K perfetto per scene ad altissima velocità

L'edizione 4K UHD di Sonic 3

Chi l'ha già visto lo sa, e chi invece non l'ha ancora visto, si prepari. Sonic 3 - Il Film è un autentico uragano di velocità, come del resto è facile attendersi vista la natura dei protagonisti. Questo si traduce in immagini ricchissime di effetti digitali con scene vorticose e movimentatissime. Una bella sfida che il video 4K UHD stravince, restituendo un quadro compatto e senza sbavature, ma soprattutto sfoderando immagini che conservano un certo realismo nonostante le caratteristiche molto particolari dei protagonisti. L'integrazione fra le scenografie, i personaggi umani e quelli digitali, è praticamente perfetta, creando immagini sempre ricche, fluide e corpose.

Jim Carrey in una scena di Sonic 3 - Il film

Il livello di dettaglio resta altissimo sia sui particolari in primo piano che nei fondali, mentre il quadro generale rimane estremamente nitido in ogni circostanza, anche nelle ambientazioni più cupe. Per il resto il croma è scoppiettante ma anche in questo caso i colori pur brillanti non sembrano mai talmente artificiali da sembrare un cartoon, mentre le frequenti saette e strisce di luce che caratterizzano i movimenti dei personaggi non danno mai vita ad artefatti e si stagliano con decisione su un nero sempre profondo.

Audio travolgente, ma soprattutto nel Dolby Atmos inglese

Anche sotto l'aspetto audio Sonic 3 - Il film è uno spettacolo travolgente nel quale lo sfrecciare frenetico di alcuni personaggi è solo la punta di una scena sonora sempre molto ricca e coinvolgente. Per l'italiano dobbiamo accontentarci di un Dolby Digital 5.1 di ottima fattura ma con fisiologici limiti, con le scene di azione riprodotte comunque con fluidità e generosità da un asse posteriore sempre attivo e preciso che gode sempre dell'apporto massiccio del sub con i suoi bassi potenti ma non invasivi.

Il Sonic Team in azione

Ma va riconosciuto che il Dolby Atmos inglese ha una marcia in più per energia, microdettaglio, sensazione di spazialità e impatto generale, oltre al fatto di poter sfruttare la verticalità nelle numerose scene dove questa qualità fa la differenza. Ma entrambe le tracce consentono un ascolto ricco e avvincente, nel quale anche i dialoghi chiari e la colonna sonora avvolgente giocano un ruolo importante.

Gli extra: commento audio e quasi un'ora di materiale

Il secondo personaggio interpretato da Jim Carrey

Ottimi anche gli extra con quasi un'ora di contributi oltre al commento audio del regista Jeff Fowler e della voce di Sonic, Ben Schwartz. Sulla fascetta i titoli delle tantissime featurette sono in italiano, ma nel menu interno li troviamo in inglese e così li riportiamo. Si parte con Sonic Family Fun (5' e mezzo) con cast e troupe a parlare dell'elemento familiare del franchise, e si prosegue con Enter Shadow (6') con focus sul nuovo personaggio, le sue origini nei videogiochi e la voce data da Keanu Reeves. A seguire Robotnik Family Reunion: Ivo and Gerald (9') sulla doppia interpretazione di Jim Carrey, quindi For the love of Sonic: directing a trilogy (4') sul lavoro del regista Jeff Fowler e poi The Fox, The Echidna and The Hedgehog (5' e mezzo) sul Team Sonic.

James Marsden e Tika Sumpter in una scena di Sonic 3 - Il film

Troviamo poi Live-Action Lunacy: acting opposite Puppets (5') con gli attori che raccontano l'esperienza di recitare di fronte a pupazzi (che sarebbero poi stati sostituiti con personaggi in CGI). A seguire From the Cryo-Tank to London: the World of Sonic (6') sulle scenografie e Team Sonic vs. Shadow (3') sullo scontro tra i protagonisti del film. Poi ancora A very Sonic Christmas (2') con Sonic che contribuisce a salvare il Natale, quindi Gag Reel (3') con errori e momenti divertenti delle riprese, e infine alcune scene eliminate per una durata totale di poco più di 5 minuti.