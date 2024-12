Sonic 3, recensione: il riccio più veloce del cinema torna in un film dal ritmo spedito

Quando una saga funziona, nessuno la può fermare. Potremmo riassumere così il successo incredibile di pubblico, tra fan della prima ora e nuovi appassionati, che ha raccolto l'esperimento in live action di Sonic al cinema negli ultimi quattro anni.

La new entry

Un riscontro tale da aver generato anche una serie tv parallela per lo streaming che facesse da ponte tra il secondo ed il terzo capitolo, Kuckles. Ora Sonic 3 è pronto a tornare al cinema dal 1° gennaio con Eagle Pictures e, anche questa volta, non sarà da solo.

Sonic 3: una famiglia allargata

Il nucleo di protagonisti del fortunato franchise cinematografico nato dall'omonimo videogioco SEGA continua ad espandersi di pellicola in pellicola. Se il sequel vedeva l'introduzione del guerriero Echidna Knuckles, prima nemico poi alleato del protagonista, come da scena post-credits precedente l'ultimo arrivato nel Sonic Cinematic Universe è Shadow.

Jim Carrey in una scena

Una sorta di alter ego del personaggio titolare che ha subito un destino ben diverso solamente per come è stato accolto, cresciuto ed "accudito" dagli umani. Sonic, Knuckles e Tails devono imparare a fare squadra mentre cercano di proteggere il Pianeta Terra dalla nuova minaccia extraterrestre. Solo che stavolta per farlo dovranno stringere un'alleanza improbabile e difficile da mandar giù.

Un film pieno zeppo di citazioni

I protagonisti 'alieni'

Sonic 3 va a ritmo spedito quasi tutto il tempo, proprio come il personaggio titolare insegna, senza mai guardarsi indietro: nel farlo attraversa qualche ingenuità e banalità nei dialoghi e nella scrittura, che potrebbe favorire il pubblico più infantile. Gli adulti vengono invece tenuti stretti dalla regia iperdinamica da parte di Jeff Fowler, oramai pienamente a proprio agio dietro la macchina da presa del franchise, che fa viaggiare i protagonisti in giro per il mondo.

Sonic come Superman

Gli umani della pellicola

Ci sono molti punti in comune con l'Uomo d'Acciaio nella storia di Sonic. La pellicola fa rima però con tutta la cultura pop, riempiendosi di omaggi e strizzate d'occhio più o meno esplicite a film e serie del passato e del presente - dagli stunt di Tom Cruise allo scienziato di Cattivissimo Me, dall'animazione di Akira fino al meta-cinema che rompe la quarta parete. Il risultato è al limite del troppo, pur intrattenendo piacevolmente.

La famiglia che ha creato con il Signore delle Ciambelle Tom e sua moglie Maddie diventa ancora di più il tema principale del film, soprattutto se confrontata a quella di Shadow e a quella del Dr. Robotnik. Jim Carrey ancora una volta regala la propria comicità fisica e sopra le righe al pubblico - il suo ritorno era stato anticipato ed era fortemente prevedibile.

Anche se ci verrebbe da dire che la vera star di questo film sia il suo assistente, interpretato ancora una volta da Lee Majdoub. In quest'occasione Carrey può addirittura sdoppiarsi per aumentare il carico di risate verso i suoi affezionati seguaci. L'utilizzo delle new entry come Alyla Browne e Krysten Ritter e i cameo di alcuni precedenti interpreti come Natasha Rothwell e Shemar Moore sono divertenti ma in parte oscurano i membri del cast storico come James Marsden e Tika Sumpter, che vengono messi un po' in un angolo.

Una saga che non si ferma mai

Sonic 3 - Il Film: Shadow in una scena

Quello che forse stanca (qualcuno potrebbe invece dire che entusiasma) di Sonic 3 è la ridondanza e ripetitività di alcuni temi e alcune dinamiche - finale e due scene post-credits comprese - che in questo caso si evolvono nel concetto di eredità tanto caro e quasi fondamentale ai nostri giorni, sfruttando anche i due piani temporali del racconto. Il mix di live action e CGI è ancora una volta il tallone d'Achille del franchise, ed è quando i protagonisti del videogioco volano da soli che il film si innalza istantaneamente a livello tecnico. Il risultano però intrattiene grandi e piccini e forse è questa la cosa più importante: un prodotto che sappia unire più generazioni, proprio come ciò che accade sullo schermo.