Sonic 3: primo sguardo a Shadow di Keanu Reeves in un poster promozionale

Finalmente ci siamo, il primo assaggio del marketing di Sonic 3 è arrivato. Un mese dopo l'uscita della serie di Knuckles su Paramount Plus, un partecipante al License Expo di Las Vegas ha notato un poster del prossimo film, con il personaggio di Shadow doppiato da Keanu Reeves in primo piano.

Sfortunatamente per i fan della saga, l'immagine non fornisce una vera e propria anteprima di quello che vedremo nella pellicola. I rendering di Sonic, Tails e Knuckles sembrano tutti modelli estrapolati dal secondo film del franchise, mentre la gigantografia di Shadow sembra essere stata presa direttamente dal momento in cui il personaggio ha fatto il suo debutto nella saga durante la scena post-credits di Sonic 2 - Il Film.

Una foto di Shadow

Tuttavia, si tratta di un chiaro segnale che i preparativi per Sonic 3 sono appena cominciati. Previsto per il 20 dicembre 2024, il terzo film del franchise vedrà il ritorno del Sonic di Ben Schwartz insieme alla Tails di Colleen O'Shaughnessey e a Knuckles di Idris Elba. Secondo quanto riferito, Keanu Reeves si è unito al cast nel ruolo di Shadow.

Chi è Shadow?

Shadow è una creazione del professor Gerald Robotnik, nonno del malvagio Dr. Robotnik interpretato da Jim Carrey nella saga. Il personaggio possiede un'incredibile velocità e il potere chiamato Chaos Control, che gli permette di manipolare lo spazio e il tempo. Inizialmente è un nemico di Sonic, tuttavia nei giochi originali targati Sega diventa poi un potente alleato del protagonista.

Parlando con GamesRadar+, il produttore di Sonic 3 Toby Ascher ha confermato che il film "si ispirerà molto" a Sonic Adventure 2, il titolo del 2001 che ha visto la prima apparizione di Shadow the Hedgehog.

Sonic 3: Jim Carrey torna nel ruolo di Robotnik, svelato il logo ufficiale

"Sarà un film gigantesco, divertente e incredibile, che ovviamente si ispirerà molto a Sonic Adventure 2 e da alcuni dei giochi con cui il Sonic Team è cresciuto", ha anticipato Ascher, che quindi ha aggiunto: "Sonic 3 è probabilmente la cosa più eccitante che abbiamo fatto nel franchise".