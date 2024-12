Sonic 3 - Il Film e Mufasa: Il Re Leone: testa a testa al box office USA a Natale, sorpresa Nosferatu

Battaglia a colpi di animazione in testa al botteghino americano natalizio: Sonic 3 - Il Film e Mufasa: Il Re Leone si contendono il primato degli incassi all'ultimo dollaro incassando cifre molto vicine e dividendo il pubblico delle festività. Dopo un ottimo debutto pre-festivo, la nuova avventura dell'ipercinetico riccio blu e dei suoi amici animati, star dell'omonimo popolarissimo videogioco, la spunta per pochissimo incassando 38 milioni di dollari che portano il film a un totale di 137,5 milioni in due settimane. Gli incassi globali del film, che punta a diventare un vero e proprio successo natalizio, superano i 211 milioni e sono in continuo aumento.

Si ferma poco più sotto Mufasa: Il Re Leone, con 37,1 di incassi che portano il prequel de Il Re Leone diretto da Barry Jenkins a 113,4 milioni totali (incasso domestico) e a 328 milioni globali. Cifra che attenua le preoccupazioni di Disney a fronte di un budget di 200 milioni a cui vanno aggiunti altri 100 milioni per la promozione in tutto il mondo. Uno dei film di Natale 2024 al cinema, Mufasa potrebbe seguire il destino di Wonka dello scorso anno, imponendosi sulla lunga distanza dopo un debutto non entusiasmante.

Ma la vera sorpresa del botteghino natalizio è Nosferatu di Robert Eggers, che in cinque giorni supera i 40 milioni di incasso diventando il maggior incasso horror del 2024. Costato 50 milioni, il film interpretato da Bill Skarsgard, Lily Rose-Depp, Nicholas Hoult e Willem Dafoe ha debuttato in 2.992 sale, segnando una media per sala di 7.068 dollari. Record per il regista Eggers e per Focus Features, che confermna l'interesse mai sopito per il tema vampiresco.

Si consolida il successo di Wicked, musical di Broadway di culto tradotto per lo schermo grazie all'impegno del regista Jon M. Cho e delle ugole d'oro di Cynthia Erivo e Ariana Grande. Altri 19,4 milioni portano il film a un totale domestico di 424,2 milioni rendendolo l'adattamento di Broadway con i maggiori incassi nella storia del botteghino nazionale, davanti a Grease del 1978 (188,62 milioni di dollari), nonché la seconda più grande rivisitazione dal palco allo schermo a livello mondiale dopo Mamma Mia del 2008 (611 milioni di dollari). Nel mondo, Wicked ha già incassato 634,3 milioni, in attesa della seconda parte che arriverà nei cinema a fine 2025.

Oceania 2 perde ancora una posizione e ora chiude la top 5 con 18,2 milioni, che portano il fiabesco sequel Disney a 395 milioni incassati in patria e oltre 882 milioni globali. La pellicola doppiata, in originale, da Dwayne Johnson e Auli'i Cravalho è già diventata il quinto maggior incasso dell'anno negli USA e il quarto a livello globale ed è destinata a diventare il terzo film della Disney a superare il miliardo di dollari quest'anno.